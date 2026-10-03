Handke-Begleiter Valentin Hauser lockte Promis zu Buchpräsentation

Valentin Hauser präsentierte am 2. Oktober sein neues Buch „Ein Stück des Weges mit meinem Freund Peter Handke“ im Kultursaal in Griffen. Gekommen sind prominente Besucher.

Im Jahr 1965 war Valentin Hauser 16 Jahre alt und begann mit seiner bis zur Pension währenden Arbeit im Gemeindeamt von Griffen. Damals kam er erstmals mit der Familie Handke in Berührung, da deren Meldekartei zu überprüfen war. 1972 schließlich lernte er Peter Handke persönlich kennen und es entstand eine bis heute andauernde enge Freundschaft mit dem berühmten Autor und Literaturnobelpreisträger.

Hauser hielt die Begegnungen in zahllosen Aufzeichnungen fest und verfügt zudem über ein bemerkenswertes Konvolut von Handke-Briefen. 2024 begann er seinen Schatz zu ordnen. Entstanden ist das Buch „Ein Stück des Weges mit meinem Freund Peter Handke“ (Hermagoras-Verlag), das am 2. Oktober im bis zum Bersten vollen Kultursaal von Griffen präsentiert wurde. Elfriede Verhounig, selbst Autorin von Biografien, gestaltete mit Hauser den Abend, der von Arthur Ottowitz, Leiter des Werner Berg Museums in Bleiburg/Pliberk, auf der Mundharmonika genial begleitet wurde.

Prominente Besucher

Griffens Bürgermeister Josef Müller begrüßte eine bunte Mischung prominenter Besucher, unter ihnen Karl Hren und Adrian Kert vom Hermagoras-Verlag, Klaus Amann, ehemaliger Leiter des Musil-Institutes, und als aktuelle Vertreterin der Forschungsstätte Edith Bernhofer, den Schriftsteller Josef Winkler, die Künstler Werner Hofmeister, Harald Scheicher, Irina Lopinsky und Charles Elkins, Alt-Landeshauptmann Peter Kaiser, Bischofsvikar Engelbert Guggenberger, den Theologen, Autor und Psychotherapeuten Arnold Mettnitzer, den Historiker Peter Wiesflecker, den Fotografen Karlheinz Fessl, die Ärzte Georg Lexer und Hannes Topar, den ehemaligen Olympiasieger Karl Schnabl, Landtagsabgeordneten Stefan Sandrieser, Anton Polessnig, Altbürgermeister von Diex, Andreas Grabuschnig, Bürgermeister von Hochfeistritz… Der Abend endete mit einer Signierstunde und einem gemütlichen Beisammensein.