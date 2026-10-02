Zum dritten Mal binnen zwei Wochen ereignete sich ein tödlicher Helikopterabsturz in Kalifornien. Unter den Todesopfern befinden sich eine Patientin, ein Pilot und eine Pflegerin.

Zwei Wochen nach dem Absturz eines TV-Helikopters in Los Angeles mit mehreren Toten und elf Tage nach dem tödlichen Absturz eines Löschhubschraubers unweit eines Waldbrands im Yosemite-Nationalpark ist in Kalifornien ein weiterer Hubschrauber abgestürzt. Der Rettungshubschrauber mit fünf Menschen an Bord stürzte kurz nach dem Start vor der Küste von Catalina Island nahe Los Angeles in den Pazifik. Dabei kamen in Summe drei Menschen ums Leben. Die zwei weiteren Insassen wurden verletzt, berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Laut ABC7 sollte der Hubschrauber eine Patientin nach einer allergischen Reaktion von der felsigen Insel Catalina Island aufs Festland bringen. Dabei stürzte der Helikopter aus noch ungeklärter Ursache ins Meer. Nach dem Unglück war die Patientin zunächst vermisst worden, knapp 24 Stunden lang suchten Taucher das Absturzgebiet nach der Frau ab. Am Donnerstag wurde auch ihre Leiche im Wrack des Helikopters in rund 60 Metern Tiefe gefunden, damit steigt die Zahl der Toten auf drei.

Neben der Patientin sollen der Pilot und eine Pflegerin unter den Todesopfern sein, sie waren bereits am Mittwochabend geborgen worden. Die Verletzten seien laut AP ein weiterer Sanitäter und der 20-jährige Sohn der Frau, der zum Übersetzen mitgeflogen sei. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und befindet sich im Spital.

Opfer gewürdigt

Auf der Insel wurde eine Gedenkfeier zu Ehren der Opfer veranstaltet. „In den kommenden Tagen wird unser Fokus weiterhin darauf liegen, uns um unsere Mitarbeiter zu kümmern, ihre Familien zu unterstützen und das Leben und den Einsatz derer zu würdigen, die wir verloren haben“, teilte der Betreiber des Hubschraubers mit.