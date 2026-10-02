Giftanschlag auf Cobra-Mann im Gefängnis? Beweise reichten nicht

Steirischer Ex-Polizist steht demnächst wegen Mordes vor Gericht. Nun sagte er als Opfer gegen seinen früheren Zellengenossen aus. Der wurde freigesprochen.

Es wird einer der spektakulärsten Mordprozesse dieses Jahres: Vermutlich im Dezember steht ein ehemaliger steirischer Cobra-Polizist vor Gericht. Er wird beschuldigt, die Fitness-Trainerin Johanna G. aus Tillmitsch in seinem Fahrzeug getötet und ihre Leiche in einem Waldstück nahe seines Elternhauses vergraben zu haben.

Schon diese Woche sagte der 31-jährige Südoststeirer vor dem Bezirksgericht Graz-Ost aus – doch in diesem Fall als Zeuge und mutmaßliches Opfer. Wie berichtet, soll ihm ein Mithäftling im Februar einen Medikamenten-Mix ins Wasser gemischt haben. Der verurteilte Sexualstraftäter wurde deshalb wegen Körperverletzung angezeigt und musste sich für diesen Vorwurf (maximale Haftstrafe: ein Jahr) vor einer Richterin verantworten.

Beweise reichten nicht für Schuldspruch

Dabei erhärtete sich der Verdacht eines Giftanschlags allerdings nicht, berichtet die „Kronen Zeitung“. Auch ein als Zeuge geladener weiterer Mithäftling will nichts bemerkt haben und untermauerte die Version des Angeklagten. Die Beweislage war letztlich so dünn, dass die Richterin auf Freispruch entschied.