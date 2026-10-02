Eagles verpassen Heimsieg knapp, Bulls schlagen Eisenstadt

Kapfenberg schlug Eisenstadt 108:88, Graz verlor Krimi gegen Traiskirchen 82:85.

Am Sonntag (17.30 Uhr) wird das erste steirische Saisonderby der Saison zwischen Kapfenberg und Graz in der Walfersamhalle eröffnet. Das Warmwerfen verlief aus Sicht der Bulls erfolgreich: Das 108:88 gegen Eisenstadt war der zweite Sieg im zweiten Saisonspiel. Vor allem bei Drei-Punkt-Versuchen war Kapfenberg präziser als der Gegner.

Die Eagles Graz haben bei ihrer Heimpremiere gegen Traiskirchen einen Auftaktsieg verpasst. 13 Sekunden vor der Schlusssirene hatte Graz durch Josiah Shackleford die Chance, auszugleichen – er traf jedoch nur einen seiner zwei Freiwürfe. Traiskirchen erhöhte auf 85:82 – und Jamison Guerra vergab von der Drei-Punkt-Linie die Chance auf die Verlängerung.