Rhodos: Urlauberin starb nach Blitzeinschlag am Strand

Das Unglück ereignete sich bei Lindos im Süden der Insel. Der Ehemann der deutschen Touristin wurde leicht verletzt.

Eine deutsche Touristin ist auf Rhodos von einem Blitz getroffen und getötet worden. Ihr Ehemann wurde leicht verletzt. Das Unglück ereignete sich bei Lindos im Süden der Insel. Das berichteten übereinstimmend griechische Medien unter Berufung auf die Polizei. In der Ägäis wütet zurzeit ein schwerer Herbststurm. Das Paar war demnach auf Rhodos im Urlaub und hatte zuvor im Meer gebadet. Als die beiden anschließend am Strand entlanggingen, traf der Blitz die Frau.

Die 58-Jährige verlor das Bewusstsein und war beim Eintreffen des Rettungsdienstes bereits ohne Puls, wie das Nachrichtenportal Rodiaki.gr berichtete. Das Paar wurde in ein Gesundheitszentrum der Region gebracht. Dort wurde der Tod der Frau festgestellt. Ihr Ehemann erhielt wegen seiner leichten Verletzungen medizinische Hilfe. Die zuständigen Behörden untersuchen die genauen Umstände des Unglücks, so der griechische Rundfunk.

Weltweit sterben laut Schätzungen der WHO jährlich rund 24.000 Menschen durch Blitzschläge, das sind rund 65 Todesfälle täglich. Dazu kommen rund 240.000 Verletzte.