Forscher entdecken an der Adria-Küste einen zweiten Gardasee

Forscher haben unter der Küste Venetiens einen gewaltigen Grundwassersee entdeckt. Die Süßwasserreserve erstreckt sich über rund 30.000 Hektar.

Unter der Küstenlandschaft südlich von Venedig schlummert eine bislang wenig bekannte Wasserreserve. Zwischen Buoro bei Cavarzere und Punta Gorzone bei Chioggia erstreckt sich ein tief liegender Grundwasserkörper über knapp 30.000 Hektar. Das entspricht in etwa der Fläche des Gardasees. Entdeckt wurde das Vorkommen im Rahmen des EU-Projekts Swamrisk, das sich mit dem Schutz von Küstengrundwasser vor Dürre und Salzwasser beschäftigt, Finanziert wird das grenzüberschreitende Projekt über das Interreg-Programm Italien-Kroatien.

Besonders interessant ist die Tiefe des Süßwassersees. Mächtige Tonschichten schützen das Grundwasser vor äußeren Einflüssen. Nach Angaben des Ingenieurs Lorenzo Frison zeigen die bisherigen Untersuchungen, dass das Meerwasser nur sehr langsam in diese tiefen Schichten eindringt. Damit unterscheidet sich der Fund deutlich vom oberflächennahen Grundwasser. Dieses ist entlang der Küste bereits erheblich von der sogenannten Salzwasserintrusion betroffen.

Italienisch-kroatisches Forschungsprojekt

Die Küstenregion Venetiens kämpft seit Jahren mit zunehmender Trockenheit. Gleichzeitig dringt Meerwasser in Zeiten niedriger Grundwasserstände weiter ins Landesinnere vor. Das gefährdet insbesondere die Landwirtschaft, die auf ausreichendes Bewässerungswasser angewiesen ist. Der tief liegende Grundwasserkörper könnte deshalb langfristig eine wichtige Reserve darstellen. Ob und in welchem Umfang das Wasser tatsächlich genutzt werden kann, müssen jedoch erst weitere Untersuchungen zeigen. Denn eine zu starke Entnahme von Grundwasser kann in Küstengebieten wiederum das Eindringen von Salzwasser begünstigen.

An dem Forschungsprojekt sind Institutionen aus Italien und Kroatien beteiligt. Dazu gehören unter anderem die Universität Split, die Region Venetien, der italienische Forschungsrat CNR, die Universität Zagreb und das Ingenieurbüro M3E. Auch der italienische Dachverband der Entwässerungs- und Bewässerungskonsortien ANBI arbeitet mit. Das Projekt beschränkt sich nicht nur auf die Küste Venetiens. Die Zusammenarbeit zwischen italienischen und kroatischen Forschungseinrichtungen soll Erkenntnisse liefern, die auch für andere Küstenregionen des Mittelmeerraums relevant sein können.

Längere Trockenperioden

Denn steigende Temperaturen und längere Trockenperioden stellen viele Regionen vor dieselbe Herausforderung: Es geht nicht nur darum, neue Wasserreserven zu finden, sondern sie auch langfristig vor Übernutzung und Versalzung zu schützen.