Um 42 Millionen Euro wurde östlich von Zagreb eine riesige Therme eröffnet. Auch Hotel ist geplant. Projekt soll Tourismus im Landesinneren ankurbeln.

Mit einem neuen Großprojekt will die kroatische Stadt Bjelovar den Tourismus im Landesinneren stärken. Das „Wellovar“ in Veliko Korenovo wurde in dieser Woche offiziell eröffnet. Die Anlage verbindet Sport, Wellness, Erholung und Tourismus und soll ganzjährig Besucher in die Region locken.

Auf dem Areal stehen fünf Hallen- und fünf Außenbecken zur Verfügung. Herzstück der Anlage ist ein 50-Meter-Schwimmbecken, das für internationale Wettkämpfe zertifiziert ist. Damit soll das Zentrum nicht nur Freizeitschwimmer ansprechen, sondern künftig auch Austragungsort internationaler Sportveranstaltungen werden. Neben den Schwimmbecken umfasst der Komplex Wellness- und Freizeiteinrichtungen. Anders als bei einem klassischen Thermalbad steht damit die Kombination verschiedener Angebote im Mittelpunkt. Während die Außenbereiche saisonal genutzt werden sollen, ist der übrige Betrieb auf eine ganzjährige Nutzung ausgelegt.

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Hotelprojekt geplant

Für Bjelovar hat das Projekt auch wirtschaftspolitische Bedeutung. Die Stadt liegt im Landesinneren und spielt im kroatischen Tourismus bislang eine deutlich kleinere Rolle als die bekannten Destinationen an der Adriaküste. Mit dem neuen Zentrum soll nun ein zusätzlicher Anziehungspunkt für den kontinentalen Tourismus geschaffen werden. Die Verantwortlichen verbinden damit die Hoffnung, dass Besucher länger in der Region bleiben und auch außerhalb der klassischen Sommersaison kommen. Ein Hotelprojekt in unmittelbarer Nähe des Komplexes ist bereits in Vorbereitung. Auch bestehende Beherbergungsbetriebe und die Gastronomie sollen von zusätzlichen Gästen profitieren.

42 Millionen investiert

Die Dimension des Projekts ist für Bjelovar beträchtlich: Rund 42 Millionen Euro wurden in die Anlage investiert. Die Bauarbeiten dauerten 23 Monate. Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die Nutzung regionaler Geothermie. Das Zentrum soll geothermisches Wasser aus dem Gebiet der Bilogora für sein Energiekonzept nutzen. Damit wird auf eine lokale erneuerbare Ressource gesetzt. Das Projekt soll zugleich zeigen, wie Geothermie auch für größere Tourismus-, Sport- und Freizeitanlagen eingesetzt werden kann.

Bjelovar liegt rund 80 Kilometer östlich der Hauptstadt Zagreb im Norden Kroatiens.