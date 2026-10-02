Spektakel an der Adria: Tausende Segler „entern“ Triest

Von 2. bis 11. Oktober geht im Golf von Triest wieder die größte Segelregatta der Welt über die Bühne. Es ist die bereits 58. Auflage der Barcolana.

In Triest dreht sich jetzt wieder alles um den Segelsport. Von 2. bis 11. Oktober findet die 58. Barcolana statt. Die Regatta gilt als größte Segelregatta der Welt und lockt jedes Jahr tausende Segler und Besucher in die Hafenstadt. Bei der Barcolana im Vorjahr gingen mehr als 1800 Boote mit rund 15.000 Seglern an den Start. Beim 50-Jahr-Jubiläum 2018 waren sogar fast 2700 Boote und 16.000 Segler dabei, der offizielle Guinness-Weltrekord wurde aufgestellt.

Der Höhepunkt heuer erfolgt am Sonntag, den 11. Oktober. Um 10.30 Uhr startet die große Regatta im Golf von Triest. Die Strecke ist 13 Seemeilen lang. Die Boote starten zwischen Barcola und Miramare und segeln entlang der Küste in Richtung Triest. Das Ziel befindet sich vor der Piazza Unita d‘ Italia. Wenn hunderte Boote gleichzeitig auf das Wasser gehen, bietet sich den Zuschauern jedes Jahr ein beeindruckendes Bild.

Amerigo Vespucci kommt

Die Barcolana ist aber mehr als nur ein Rennen. Bereits Tage vor dem Start gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Neben verschiedenen Segelbewerben stehen auch andere Sportarten, Musik, Ausstellungen und Veranstaltungen auf dem Programm. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Veranstaltung. Bei eigenen Bewerben können junge Segler ihr Können zeigen und erste Erfahrungen bei Regatten sammeln. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Frauen im Segelsport. Mit eigenen Veranstaltungen wollen die Organisatoren mehr Frauen dafür begeistern und ihnen mehr Aufmerksamkeit schenken. Ein besonderer Gast ist heuer wieder die Amerigo Vespucci. Das bekannte Schulschiff der italienischen Marine wird am 8. Oktober im Golf von Triest erwartet. Das Schiff soll mehrere Tage im Hafen bleiben und kann von Besuchern bestaunt werden.

Die Barcolana hat eine lange Tradition und ist für Triest jedes Jahr ein wichtiger Termin. Die Regatta bringt nicht nur Segler aus verschiedenen Ländern in die Stadt, sondern auch viele Touristen. Hotels, Restaurants und Geschäfte profitieren von den Besuchern.