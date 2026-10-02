Der Unfall ereignete sich am Freitag im Bereich Zollfeld. Der Lenker gab zu, vor Farhrtantritt Heroin und Kokain konsumiert zu haben.

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der Klagenfurter Schnellstraße (S 37) im Bereich Zollfeld: Ein 33-jähriger Mann aus Klagenfurt kam nach einem Überholmanöver mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr. Der 33-Jährige war von St. Veit kommend in Richtung Klagenfurt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den dortigen Parkplatz. Das Fahrzeug schleuderte rund 145 Meter weit, prallte gegen einen Erddamm und überschlug sich. Schließlich kam der Pkw auf seinen Rädern auf dem rund drei Meter hohen Erddamm zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Lenker blieb unverletzt.

Heroin und Kokain

Im Zuge der Unfallaufnahme wurden beim Lenker Symptome einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt. Der Mann gab schließlich zu, vor Fahrtantritt Heroin und Kokain konsumiert zu haben. Eine ärztliche Untersuchung verweigerte er. Daraufhin wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen.

Für die Bergung und Absicherung der Unfallstelle standen die Freiwilligen Feuerwehren Maria Saal und St. Michael ob Zollfeld im Einsatz.