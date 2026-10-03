Rosenheim-Cops: Marisa Burger fand selbst Leiche im Rhein

Die Darstellerin der Kultfigur Miriam Stockl erzählt im ORF, wie es zum Satz „Es gabat a Leich“ kam und warum ihr Abschied aus der Serie wohlüberlegt war.

Seit knapp 25 Jahren schlüpft Marisa Burger (53) in die Rolle der legendären Polizeisekretärin Miriam Stockl. Mit Bayerns Plauderkasten Nummer eins wird es auch nach 600 Folgen im Kommissariat nie langweilig. Am Dienstag startet die 26. Staffel der Kultkrimiserie im ZDF, in der Stockl nach wenigen Folgen endgültig das Kommissariat verlässt. Die Folge „Es gabat an Abschied“ läuft am 24. November im ZDF - erste Details sind schon durchgedrungen. Burger war am Freitag in der ORF-Sendung „Hinter den Schlagzeilen“ bei Patrick Budgen zu Gast.

Ein Satz prägte sich in das Gedächtnis der Fans wie kein anderer ein und darf eigentlich in keiner Episode der „Rosenheim-Cops“ fehlen: „Es gabat a Leich“. Burger erklärt, wie es zu dem Ausspruch gekommen ist: „Man versucht ja, einer Figur Leben einzuhauchen. Man überlegt, wie geht diese Figur, wie spricht diese Figur und - was ja ganz wichtig ist bei der Frau Stockl - wie geht sie ans Telefon?“

Bei der Vorbereitung sei ihr damals dieser Satz in den Sinn gekommen und sie habe die Idee ihrem Team angeboten, erzählt die Schauspielerin. „Es gab keine Einwände seitens der Redaktion und somit ist dieser Satz eben auch geblieben“, so Burger im ORF-Interview. Doch dass ihre Worte zu einem derartigen Kultsatz mutieren, hätte sich die gebürtige Oberbayerin nicht gedacht. Auf der Straße würden sie häufig Menschen mit dem Satz konfrontieren.

Selbst Leiche im Rhein entdeckt

„Die Rolle war am Anfang recht klein angelegt. Man hat gedacht, das ist so eine kleine Sekretärin“, erinnert sich Burger. Doch zusammen mit Polizeihauptmeister Michi Moor habe sich Miriam Stockl schnell zum Publikumsliebling entwickelt. „Natürlich ist sie neugierig. Ich sag immer ‚Flurfunk‘ - davon lebt ja auch ein Kommissariat“, spricht Burger über ihre langjährige Rolle. Für sie sind Stockl und Moor die wahren „Sympathiefiguren“ der Serie.

Du weißt in unserem Beruf oft nicht, wie es denn weitergeht. — Schauspielerin Marisa Burger

Die „Es gabat a Leich“-Darstellerin hat tatsächlich selbst einmal beim Joggen in Basel, am Wohnort ihres Mannes, eine Leiche entdeckt. „Ich schau in den Rhein und sehe, dass da etwas schwimmt, was offensichtlich kein Baumstamm war, sondern ein Mensch“, schildert die 53-Jährige im ORF. Getragen haben sie ausgerechnet eine Regenjacke mit „Rosenheim Cops“-Aufdruck - doch der Beamte der Wasserschutz-Polizei habe „gottseidank nichts gemerkt“.

© IMAGO Marisa Burger will noch einmal Neues wagen

Nach Österreich gezogen

Dass Burger nach 25 Jahren den Cast der „Rosenheim-Cops“ verlässt, war keine Blitzentscheidung, erklärt sie: „Das hat schon lange in mir gearbeitet.“ Der Schritt sei auch mit einem Risiko verbunden: „Du verlässt 25 Jahre Arbeitsplatz, du verlässt ein sicheres monetäres Umfeld und du weißt in unserem Beruf oft nicht, wie es denn weitergeht.“ Aber sie wolle etwas Neues ausprobieren und es ziehe sie vom TV-Set zurück auf die Bühne.

Burger kann man seit einiger Zeit zu Recht als „Wahlösterreicherin“ bezeichnen. „Der Traum meines Mannes war immer, einmal auf dem Land ein bisschen zu leben“, sagt die „Stockl“-Darstellerin in „Hinter den Schlagzeilen“. Durch Zufall hätten sie eine Bleibe im Salzburger Land gefunden, wo ihr Mann jetzt lebt. Burger hat aber weiterhin eine Wohnung in München und hält sich beruflich viel in Deutschland auf.