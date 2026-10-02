„Vorsicht, Rainer“: Pariasek muss während TV-Übertragung flüchten

Vor dem Nations-League-Spiel Österreich gegen Irland musste der ORF-Moderator der Rasensprenganlage ausweichen. Sportexperte Andreas Ivanschitz war besser ausgerüstet.

Dank Alexander Prass und Michael Gregoritsch, die beim Nations-League-Spiel gegen Irland mit den Toren in der 71. und 77. Minute den Ausgleich zum 2:2 schafften, war dem ÖFB-Team am Ende doch noch ein zumindest verhaltenes Lächeln vergönnt. Zu einem richtigen Lachmoment kam es jedoch im Rahmen der TV-Übertragung des ORF kurz vor Beginn des Spiels am Donnerstagabend.

Sportmoderator Rainer Pariasek (62) und Fußballexperte Andreas Ivanschitz (42) standen am Spielfeldrand und sprachen im Fernsehen über Carney Chukwuemeka, als sie plötzlich vor einer kalten Dusche flüchten mussten. „Vorsicht, Rainer“, warnte Ivanschitz den ORF-Sprecher aufmerksam vor der Rasensprenganlage des Dubliner Aviva-Stadions. Lachend begeben sich die beiden rasch in Richtung Zuschauertribüne.

Pariasek stellte fest, dass sein TV-Kollege kleidungsmäßig besser ausgerüstet war als er: „Du hast einen Regenmantel an. Du bist gescheiter“, scherzt der ORF-Moderator. „RAINer Pariasek“, nutzt ein Social-Media-User den Moment für einen Wortwitz. Der ORF hat den Moment, der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bald Teil von YouTube-Compilations wird, als Video in sozialen Medien geteilt.

Nein zu Teleprompter: „Hat bei mir unnatürlich gewirkt“

Im kommenden Jahr feiert Pariasek, der mit Herbst eine neue Aufgabe übernimmt, sein 40. Dienstjubiläum beim ORF. 1987 startete er im Hörfunk als Mitglied der Ö3-Sportredaktion, seit 1996 ist der Wiener im Fernsehen zu sehen. Pariaseks legendäre Momente, dazu zählt auch sein „fast perfektes“ Englisch bei der Gruppenauslosung zur Heim-EM 2008, entstehen oft durch Spontanität. Der Sportjournalist lehnt schließlich das Ablesen vom Teleprompter ab, wie er jüngst im „Max Fahler Podcast“ verriet: „Ich bin draufgekommen, das bin nicht ich. Es hat bei mir unnatürlich gewirkt.“ Ihm sei es lieber, „den einen oder anderen Fehler mehr zu machen“, als den Text in der Kamera abzulesen.