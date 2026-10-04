Auf Initiative des geschäftsführenden Bezirksobmanns der ÖVP Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und Gemeinderat Charly Wagner fand unlängst ein Lokalaugenschein zur Sicherheit entlang der L 104 (Breitenauer Straße) im Ortsgebiet von St. Jakob statt.



Gemeinsam mit Sachverständigen der BH Bruck-Mürzzuschlag und der Verwaltung des Landes Steiermark A16 wurden Möglichkeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, speziell für Kinder, erörtert und besprochen. „Wir hoffen auf eine rasche Umsetzung und weitere Maßnahmen für die Menschen in Breitenau am Hochlantsch“, teilt die Breitenauer ÖVP auf Facebook mit.

Neue Querungsmöglichkeit in Pernegg

Auch in der Nachbargemeinde Pernegg wurden indes Schritte für mehr Verkehrssicherheit ergriffen. Im Zuge eines erarbeiteten Fußverkehrskonzepts sammelte man gemeinsam mit der Bevölkerung Problemstellen und Verbesserungsvorschläge, analysierte diese und entwickelte daraus konkrete Maßnahmen.

Eine Maßnahme betrifft etwa die fehlende Querungsmöglichkeit im Bereich Murweg – Spar, die als Problemstelle erkannt wurde. Dort zog man eine neue rote Querungsmarkierung. „Durch die auffällige Gestaltung soll der Querungsbereich besser wahrgenommen, das sichere Überqueren unterstützt und gleichzeitig das Tempo der Fahrzeuge in der Allee reduziert werden. Solche gestalterischen Maßnahmen sind auch Teil der Empfehlungen des Fußverkehrskonzepts“, informiert man seitens der Pernegger ÖVP.