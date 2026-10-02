Gedenkort nach Berliner CSD-Anschlag beschädigt

Eine Bank in Regenbogenfarben, die im Berliner Tiergarten an den Anschlag auf den Christopher Street Day (CSD) erinnert, ist innerhalb weniger Wochen zum vierten Mal beschädigt worden. Sie wurde großflächig mit schwarzer Farbe besprüht, wie die Polizei in der deutschen Bundeshauptstadt mitteilte. Die Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung laufen. Einsatzkräfte entdeckten die Schäden in der Nacht auf Freitag.

Grund war, dass es an Ort und Stelle stark nach Farbe roch. Sie hätten die Bank gereinigt, teilte die Polizei weiter mit. Schon Anfang September war die Bank erstmals von Unbekannten zerstört worden. Mehrere Holzlatten wurden damals laut früheren Polizeiangaben mit Gewalt abgebrochen.

Nach ihrem Wiederaufbau steht die Bank seit dem 14. September wieder an ihrem ursprünglichen Gedenkort. Nur wenige Tage später demontierten Unbekannte dann eine der Holzlatten der bunten Bank, zwei weitere Holzlatten wiesen ebenfalls Beschädigungen auf. Ende September folgte die nächste Beschädigung, als mehrere Holzlatten der Sitzfläche demoliert und mindestens ein Teilstück einer Latte vollständig abgebrochen wurde.

Der Berliner Bezirk Mitte hatte die Bank am 6. August aufgestellt und zugleich einen Baum ersetzt, der nach dem Anschlag gefällt werden musste. Damit sollte ein Ort für das Gedenken geschaffen und gleichzeitig ein Zeichen für Vielfalt, Respekt und selbstbestimmtes Leben gesetzt werden. Auch der neu gepflanzte Baum wurde im September beschädigt, Unbekannte rissen ihn heraus.

Bei dem Anschlag vom 25. Juli hatte ein 21-jähriger Islamist am Rande der CSD-Veranstaltung einen Lieferwagen in eine Menschenmenge und anschließend gegen einen Baum gesteuert. Danach attackierte Abdul B. weitere Opfer mit einer Machete. Eine Frau aus Polen wurde getötet, 31 weitere Menschen wurden verletzt.