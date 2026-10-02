Übung gelungen: Cobra vereitelte Befreiungsaktion von IS-Häftling

An die 300 Personen waren am Freitag bei Einsatzübung im Grazer Landesgericht beteiligt. Annahme war ein Schusswechsel mit Terroristen.

Wird ein Prozess im Grazer Straflandesgericht als „Hochrisiko-Verhandlung“ eingestuft, sichert routinemäßig ein Team des Einsatzkommandos Cobra-Süd das Gerichtsgebäude. Annahme für die große Einsatzübung am Freitag war die Vorführung eines Angeklagten mit IS-Terrorverdächtigen aus der U-Haft im großen Schwurgerichtssaal. Was laut „Drehbuch“ danach passierte, schildert Cobra-Kommandant Kurt Kornberger so: „Drei Personen gelangen als normale Besucher ins Gebäude, passieren die Sicherheitsschleuse und nehmen dann Schusswaffen auf, die bereits im Haus hinterlegt waren. Sie wollen ihren Kameraden aus der Haft befreien.“

Weil der gefährliche Häftling aber von der Polizei abgeschirmt wird, ändern die Täter die Strategie und greifen Personen im Eingangsbereich an. Es kommt zu einem Schusswechsel mit der Polizei. Im Gericht bricht Panik aus, es gibt zahlreiche Verwundete. Weitere Cobra-Einheiten werden angefordert, am Ende können die Spezialkräfte die bewaffneten Täter neutralisieren.

Im Fokus stand das Zusammenspiel der Organisationen

Laut Barbara Schwarz, Mediensprecherin des Landesgerichts, fand am Freitag eine „bisher in Österreich einzigartige Einsatzübung“ statt, an die 300 Personen waren insgesamt beteiligt. Auch die Bediensteten von Justiz und Staatsanwaltschaft schlüpften dabei in Rollen, nur wenige waren aber in den genauen Ablauf eingeweiht. „Es soll ja kein Schaulauf sein, die Beteiligten sollen daraus lernen“, so Kornberger. Er selbst zieht eine positive Bilanz: „Wir haben gesehen, jeder ist in seinem Bereich gut vorbereitet.” Aber gerade das Zusammenspiel der Kräfte und Organisationseinheiten sei wichtig. Da stimmt auch Klaus Baumgartner zu. Er ist seit zwei Monaten Leiter der Justizanstalt Graz-Jakomini. Diese sieht er „für vergleichbare Gefahrenlagen bestens vorbereitet.“

© Montage: APA/Slovencik, LGS Graz Das Landesgericht Graz war Schauplatz der Übung

Bilder waren nicht erwünscht

Von Peter Hansak, Rettungskommandant des Roten Kreuzes, geht ein großes Lob an das Landesgericht: „Es kommt nicht oft vor, dass jemand ein gesamtes Gebäude für eine so lange Dauer mit so vielen Personen zur Verfügung stellt. Das ist für uns auch eine einmalige Möglichkeit, unsere internen Konzepte zu beüben.“ Involviert war auch das Sicherheitsreferat des Magistrats Graz. „Die Stadt Graz hat mit der Amokfahrt 2015 und im letzten Jahr mit dem Amoklauf ja schon leidvolle Erfahrungen gesammelt“, sagt Sicherheitsmanager Gilbert Sandner. Die Übung sei eine optimale Gelegenheit, sich weiter zu verbessern.

Bilder von der Einsatzübung selbst gibt es übrigens auf Wunsch der Beteiligten nicht. Der Übungszweck habe Priorität gehabt, man wollte keine gestellten Szenen zeigen.