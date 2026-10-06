In dieser Gleisdorfer „Halle“ dürfen Kinder einfach Kinder sein

Claudia Riva hat sich mit ihrer mobilen Kinderbetreuung selbstständig gemacht. Seit September bietet sie zudem Betreuung, Spielgruppen und vieles mehr in Gleisdorf an.

Claudia Riva aus Gleisdorf hat sich mit ihrer mobilen Kinderbetreuung selbstständig gemacht

Für Riva sind Kinder mehr als ein Beruf. Die 35-jährige Gleisdorferin hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und ist seit März mit ihrer mobilen Kinderbetreuung „Claudias Herzenszeit“ selbstständig. „Ich komme zu Familien nach Hause und übernehme die Kinderbetreuung, wenn Eltern Unterstützung im Alltag oder einfach einmal Zeit für sich brauchen“, erklärt sie.

© KLZ / Veronika Teubl-lafer Liebevoll eingerichtet warten die Räumlichkeiten darauf, von Kindern bespielt zu werden

Der Bedarf sei groß, sagt die gelernte Betriebsdienstleistungskauffrau. Als Kindergartenbetreuerin, Gemeindetagesmutter und ehrenamtliche Familienpatin bei der Chance B kennt sie die unterschiedlichen Bedürfnisse von Familien. „Die meisten brauchen mich nur für ein paar Stunden, wenn sie einen Arzttermin haben, in Ruhe einkaufen gehen wollen oder einmal eine Auszeit mit ihrem Partner brauchen. Manche brauchen mich nur einmal, manche regelmäßig.“ Vor jeder Betreuung steht ein kostenloses Kennenlerngespräch mit der Familie.

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„Wollte immer mein eigener Chef sein“

Dass sie einmal mit Kindern arbeiten würde, war zunächst keineswegs vorgezeichnet. Lange war Riva im Büro und im Handel tätig. „Aber mit Kindern habe ich immer schon gerne gearbeitet, ich komme aus einer Großfamilie, habe selbst oft auf meine Geschwister und Cousinen aufgepasst.“

2019 absolvierte sie die Ausbildung zur Tagesmutter. Außerdem ist Riva ausgebildete Kinder- und Teenager-Yogalehrerin, Kinder-Vitaltrainerin und Kursleiterin für Babymassage. Mehrere Jahre arbeitete sie als Kinderbetreuerin im Haus des Kindes in Gleisdorf. Der Wunsch nach der Selbstständigkeit blieb: „Ich wollte schon immer mein eigener Chef sein.“

© KLZ / Veronika Teubl-lafer Claudia Riva in ihren Betreuungsräumlichkeiten in der Weizer Straße in Gleisdorf

Stundenweise Kinderbetreuung

Zunächst bot sie Kinderyoga und stundenweise Kinderbetreuung im ehemaligen Gemeindeamt in Nitscha an. Seit Mitte September ist sie fix in Gleisdorf stationiert. In der „Hallo Halle“ in der Weizer Straße 70 hat sie sich einen Raum mit Bücher- und Bauecke, Puppenküche und großem Spieleregal eingerichtet. Mittwochs und freitags gibt es dort die Möglichkeit zur stundenweisen Kinderbetreuung, außerdem stehen Spielgruppen für Kleinkinder und Eltern, Kreativ-, Freizeit- und Spielenachmittage, Kinderyoga und Kreativangebote auf dem Programm.

© KLZ / Veronika Teubl-lafer Neben Kinderbetreuung werden auch Spielegruppen, Spielenachmittage und Kinderyoga angeboten

Auch gibt es verschiedene Themen-Nachmittage. Am 12. Oktober etwa dreht sich bei einer Musik- und Bewegungsparty alles ums Tanzen und um lustige Bewegungsspiele. Rivas Credo: „Bei mir dürfen Kinder einfach sie selbst sein.“ Noch im Herbst möchte sie einen "Tag der offenen Tür“ veranstalten. „Familien können vorbeikommen, mich kennenlernen und von meinen Räumlichkeiten ein Bild machen“, sagt Riva. Künftig sei auch ein Angebot für Senioren angedacht, etwa Spielevormittage. „Um zusammenzukommen, sih zu unterhalten und auszutauschen.“