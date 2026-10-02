Unglaubliche 400 Kilo! Kärntner erntet in seinem Garten riesigen Kürbis

Seit über einem Vierteljahrhundert hat sich Horst Jöbstl dem Züchten von Riesenkürbissen verschrieben. Und dabei ist es nicht geblieben. Am Samstag geht es auf zur Staatsmeisterschaft.

Herbstzeit ist Erntezeit. Auch im Garten von Horst Jöbstl in Hattendorf bei Wolfsberg. Doch dort, im Kürbisweg Nummer 3, ist alles ein bisschen anders als anderswo. Größer, länger. Denn seit mehr als einem Vierteljahrhundert hat sich der Lavanttaler dem Züchten von Riesenkürbissen der Sorte Atlantic Giant verschrieben. Und dabei ist es nicht geblieben. Mittlerweile sind es auch riesige Sonnenblumen, Meterbohnen, lange Pfefferoni und viele andere Kuriositäten, die in seinem Garten wachsen.

Mit Traktor verladen

Am Samstag geht es für Jöbstl mit seiner Riesen-Ernte wieder auf zur Staatsmeisterschaft. Diese findet in Schiltern bei Langenlois in Niederösterreich statt. „Das ist heuer meine 26. Staatsmeisterschaft. Ich bin jedes Jahr dabei, ohne Pause“, sagt Jöbstl stolz. Im Vorjahr wurde sein Kürbis zum schönsten und schwersten gekürt. 524 Kilogramm brachte der Koloss auf die Waage. Dazu ist der Kürbis, mit dem der Kärntner heuer bei der Meisterschaft teilnimmt, geradezu ein „Leichgewicht“. Rund 400 Kilogramm bringt dieser auf die Waage.

„Der größte Kürbis ist mir heuer leider geplatzt“, sagt Jöbstl. Die Hitze und die Trockenheit im Sommer hätten den Pflanzen heuer stark zugesetzt. Für den pensionierten Kfz-Mechaniker trotzdem kein Grund, seine Riesen nicht herzuzeigen. Dazu zählt neben einem weiteren Kürbis auch eine Sonnenblume, deren Blüte es in diesem Jahr auf einen Durchmesser von fast 70 Zentimetern gebracht hat. „Seit drei Jahren halte ich mit einer Blüte den Europarekord mit einem Durchmesser von 81 Zentimetern“, so der Lavanttaler. Nächstes Wochenende geht es für den Kärntner dann auch noch zur Europameisterschaft nach Deutschland.

Gartenarbeit ist Männersache

Auf das Gemüse gekommen ist Jöbstl einst bei einem Kürbisfest in Wolfsberg, wo er die ersten Samen gekauft hat. Seitdem ist die Faszination im wahrsten Sinne des Wortes riesig. Gartenarbeit ist im Hause Jöbstl Männersache. Bei ihm wächst alles in freier Natur, nicht unter Folientunneln.

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Ein 400 Kilo Kürbis als Ernte - gibt es bei Familie Jöbstl jetzt dann monatelang nur Kürbisgerichte? „Nein“, lacht der Lavanttaler. Der Atlantic Giant sei zwar essbar, schmecke aber „sehr leer und wässrig“. „Da ist es gescheiter, man verarbeitet einen Hokkaido oder einen Butternut“, so der Experte. Die Riesenkürbisse stellt er vor seinem Haus am Straßenrand für Interessierte aus. So landen die Schwergewichte am Ende wieder dort, wo sie hingehören: am Kürbisweg.