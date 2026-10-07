Mit 90 noch ehrenamtlich tätig gegen die Einsamkeit

Rosemarie Kurz setzt sich seit Jahren für Generationenaustausch und gesundes Älterwerden ein. Sie ist die älteste ehrenamtliche Mitarbeiterin der Stadt Graz.

Rosemarie Kurz ist 90 Jahre alt und lebt den Begriff „Unruhestand“ – und zwar in Form unermüdlichen gesellschaftspolitischen Engagements. „Es ist mir wichtig, meinen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, in der ich lebe. Das treibt mich an und hält mich am Leben“, ist sie überzeugt. Ihr Engagement bedeutet für sie nicht nur, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, sondern sich zugehörig zu fühlen. Seit 2023 arbeitet sie ehrenamtlich am Albert-Schweitzer-Institut der Stadt Graz für Geriatrie und Gerontologie.

Was Rosemarie Kurz schon seit ihrer Studienzeit antreibt, ist die Generationenfrage. „Alte Menschen können den Jungen nicht alles wegnehmen“, sagt sie. „Wie in einer Elefantenherde brauchen junge und alte Herdentiere einander, sie profitieren von Wissensweitergabe und Schutz, Begleitung bis in den Tod.“

Einsatz für gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen

Ihre Dissertation an der Karl-Franzens-Uni-Graz schrieb Kurz zu unterschiedlichen Formen gesellschaftlicher Partizipation älterer Menschen. Im Jahr 1991 gründete sie die Gefas (Gesellschaft zur Förderung der Alterswissenschaften und Seniorenbildung), die sich 30 Jahre lang für Erwachsenenbildung, integratives, lebenslanges Lernen und die Stärkung von Frauen einsetzte. Außerdem leitete sie das Generationenreferat an der Uni Graz.

Ich will nicht ans Bett gefesselt darauf warten, bis mein sehr gutes Herz zum Arbeiten aufhört. Also Aufstehen als Pflicht! — Rosemarie Kurz , älteste ehrenamtliche Mitarbeiterin der Stadt Graz

Im Jahr 2021 erschien ihr Buch „Unruhestand. Gelassener werde ich nie!“ im Grazer Verlag Kintsugi. Die Verlegerin des Buches und Biografin Natalie Resch spricht von einer prägenden Begegnung mit Rosemarie Kurz: „Sie zwingt mich, immer wieder genauer auf Themen hinzuschauen, auf Fragen der Gleichberechtigung“. Oft komme als Antwort von Kurz: „Sind wir wirklich schon so weit, wie du denkst?“

Workshops zu Frauen-Netzwerken seit den 90ern

Rosemarie Kurz hat in der Vergangenheit zahlreiche Workshops und Projekte veranstaltet, etwa „Spurwechsel“ für Frauen ab 40, um Lebenseinstellungen zu hinterfragen, gegebenenfalls neue Weichen zu stellen und ein Netzwerk zu bilden. 1999 bekam sie dafür den Preis des Landes Steiermark für innovative Erwachsenenbildung. Ihr Alter hält sie nicht davon ab, den Workshop auch heute noch zu veranstalten: von 8. Oktober bis 12. November jeweils donnerstags von 13 bis 14 Uhr im Haus Esther. Auf graz.at/seniorinnen kann man sich informieren und anmelden. Für ihr Engagement wurden ihr zahlreiche Preise verliehen, mitunter das Große steirische Ehrenzeichen für besondere ehrenamtliche Verdienste.

Einsam fühlt sie sich, wenn sie länger ohne persönlichen Kontakt ihrer liebsten Menschen ist. „Dann geht mir die Stimme verloren – und mit ihr mein Humor. Dann fühle ich mich einsam“, so Rosemarie Kurz. Sich fit zu halten und den Tag mit sinnvollen Tätigkeiten zu füllen, haben für sie deshalb oberste Priorität: „Ich will nicht ans Bett gefesselt darauf warten, bis mein sehr gutes Herz zum Arbeiten aufhört. Also Aufstehen als Pflicht!“