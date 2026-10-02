30 Kilo frische Pilze: Italienischer Schmuggler in Kärnten gestoppt

Bei einer Kontrolle in Kärnten wurden 30 Kilogramm Pilze bei einem italienischen Schmuggler sichergestellt. Sie wurden für einen guten Zweck verkocht.

30 Kilogramm Pilze – die musste der Schmuggler allerdings in Kärnten lassen

30 Kilogramm frisch geerntete Pilze haben Polizisten bei einer Kontrolle in Kärnten sichergestellt. Der beträchtliche Fund wurde am Mittwoch auf der Rosental Straße bei Maria Elend gemacht.

Die Polizei führte gemeinsam mit der Bergwacht dort gezielte Kontrollen durch, als ein Fahrzeug mit italienischem Kennzeichen in den Fokus geriet. „Im Wagen stießen die Beamten schließlich auf rund 30 Kilogramm frisch gesammelte Pilze – eine Menge, die weit über den für den Eigenbedarf üblichen Umfang hinausgeht“, erklärt Polizeisprecher Werner Pucher.

Die Pilze wurden sichergestellt. Grundsätzlich sind derartige Funde für den Verfall vorgesehen. In diesem Fall fanden sie allerdings noch eine andere Verwendung: Die Pilze wurden für einen guten Zweck verkocht.