Für 200.000 Euro: Zollfeld Straße wird endlich saniert

Land Kärnten investiert 200.000 Euro in Instandsetzung der Zollfeld Straße. Arbeiten starten am 5. Oktober und sollen Mitte Oktober abgeschlossen sein.

Das Land Kärnten startet am kommenden Montag, dem 5. Oktober, mit der Sanierung der L71 Zollfeld Straße in St. Donat in der Stadtgemeinde St. Veit. Aufgrund des schlechten Zustands der Fahrbahn wird die Landesstraße auf einer Länge von rund 500 Metern vom Bereich des Schlosses Stadelhof bis zur Bushaltestelle Friedhof umfassend saniert. „Die L71 erstreckt sich von Klagenfurt über das gesamte Zollfeld bis in die St. Veiter Innenstadt und ist eine bedeutende Verkehrsverbindung für die Menschen und die Wirtschaft in der Region. Mit der Instandsetzung verbessern wir den Fahrbahnzustand spürbar und erhöhen gleichzeitig die Verkehrssicherheit. Das Straßenbaureferat des Landes Kärnten investiert dafür rund 200.000 Euro“, sagt Straßenbaureferent und Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Im Zuge der Arbeiten wird im Baustellenbereich die gesamte Fahrbahn auf einer Stärke von neun Zentimetern abgefräst. Anschließend werden notwendige Plombensanierungen durchgeführt und eine neue Trag- und Deckschicht aufgebracht. Damit wird die Fahrbahn umfassend erneuert und wieder in einen entsprechend guten Zustand versetzt. Die Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt. Für die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten ist eine händische Verkehrsregelung vorgesehen. Die Sanierungsarbeiten werden Mitte Oktober abgeschlossen sein.