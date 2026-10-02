Bundesländer fordern Ende des „Ticket-Irrsinns“ auf der Koralmbahn

Zwei regionale Klimatickets, trotzdem muss für die Fahrt durch den Koralmtunnel ein zusätzliches Ticket gelöst werden. Jetzt fordern alle Bundesländer ein Ende des umstrittenen Stückelungsverbots.

Für Pendlerinnen und Pendler zwischen Kärnten und der Steiermark sorgt eine tarifliche Kuriosität weiterhin für Unmut: Wer ein regionales Klimaticket für beide Bundesländer besitzt, kann damit nicht durchgehend zwischen den beiden Ländern fahren. Grund dafür ist das sogenannte Stückelungsverbot der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Jetzt bekommen Kärnten und Steiermark bei ihrer Forderung nach Abschaffung dieses Verbots Unterstützung von den anderen Bundesländern.

Konkret bedeutet das: Wer etwa ein Klimaticket für Kärnten und eines für die Steiermark besitzt, muss für die Fahrt durch den Koralmtunnel zusätzlich ein drittes Ticket lösen. Betroffen ist allerdings nicht nur die neue Koralmbahn. Auch auf der „alten“ Südstrecke ist für den Abschnitt zwischen Friesach und Neumarkt ein zusätzlicher Fahrschein notwendig.

Alle Bundesländer dabei

Im Frühjahr starteten die Kärntner und die steirische ÖVP daher eine Online-Unterschriftenaktion gegen die Regelung. Auch bei der Konferenz der Landesverkehrsreferenten am Freitag in Bregenz war das Stückelungsverbot auf der Koralmbahn Thema. Wie das Land Kärnten in einer Aussendung mitteilte, wurde auf Antrag Kärntens und der Steiermark erneut eine Aufhebung der Regelung gefordert. „Die Koralmbahn hat aus zwei Bundesländern einen gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum gemacht. Dass man mit zwei gültigen Klimatickets im Tunnel trotzdem ein drittes Ticket lösen muss, versteht niemand“, sagte Kärntens Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).

Mit dem Beschluss hätten sich nun auch die anderen Bundesländer der Forderung angeschlossen. „Die Bundesregierung hat es in der Hand, diese Tariflücke endlich zu schließen“, so Schuschnig.