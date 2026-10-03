Großes Netzwerk-Treffen der Unternehmer auf St. Veiter Wiesn

Beim „Treffpunkt Wiesn“ kamen Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region kürzlich auf dem St. Veiter Wiesenmarkt zusammen.

Die Wirtschaftsausstellung am St. Veiter Wiesenmarkt wurde am Mittwoch zum Treffpunkt für Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk. Die WK-Bezirksstelle St. Veit, Frau in der Wirtschaft und die Junge Wirtschaft luden zu einem gemeinsamen Rundgang durch die Blumenhalle. Ausstellungsorganisator und Stadtrat Philipp Subosits (ÖVP) stellte dabei regionale Betriebe aus unterschiedlichen Branchen – vom Handwerk bis zur Mode – vor.

Der Rundgang bot Gelegenheit, direkt mit den Ausstellerinnen und Ausstellern ins Gespräch zu kommen und zu sehen, wie breit die regionale Wirtschaft aufgestellt ist. WK-Bezirksstellenobmann Walter Sabitzer betonte: „Der Wiesenmarkt bringt jedes Jahr tausende Menschen zusammen und bietet unseren Betrieben daher eine hervorragende Bühne. Wer durch die Wirtschaftsausstellung geht, sieht unmittelbar, wie viel Qualität, Vielfalt und unternehmerisches Engagement es bei uns in der Region gibt.“

© Jasmin Lopez Photography Bezirksobmann Walter Sabitzer hob die Bedeutung des regionalen Einkaufens hervor

Für Subosits, selbst Unternehmer und Verantwortlicher für die Wirtschaftsmesse auf der Wiesn, ist gerade der direkte Kontakt ein großer Mehrwert: „Für uns Aussteller ist es enorm wertvoll, mit den Kundinnen und Kunden vor Ort ins Gespräch zu kommen und unsere Leistungen persönlich zu präsentieren. Gleichzeitig wollen wir das Bewusstsein dafür stärken, was regionale Wertschöpfung bedeutet. Wer bei heimischen Betrieben einkauft, unterstützt damit nicht nur ein einzelnes Unternehmen, sondern stärkt die gesamte Region.“

Passend dazu brachte der „Treffpunkt Wiesn“ die Initiative „PRIMA statt Prime“ erneut ins Gespräch und setzte damit ein starkes Zeichen für regionales Unternehmertum. Sie soll dazu anregen, vor einem Onlinekauf bewusst zu prüfen, ob das gewünschte Produkt oder die benötigte Dienstleistung auch bei einem Betrieb in der Region erhältlich ist. „Jeder Einkauf ist auch eine Entscheidung darüber, wo Wertschöpfung entsteht. Wer regional kauft, stärkt heimische Betriebe, sichert Arbeitsplätze und Lehrstellen und trägt dazu bei, dass unsere Gemeinden lebendig bleiben. Genau dieses Bewusstsein wollen wir mit ‚PRIMA statt prime‘ schaffen“, so Sabitzer abschließend.