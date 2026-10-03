Neue Kassenstelle als Rettungsanker für Gesundheitszentrum Mariazell

Massive Einschnitte bei den Öffnungszeiten im Gesundheitszentrum Mariazell lassen die Wogen hochgehen. Jetzt könnte sich eine Lösung abzeichnen.

Der Ärger ist groß: Das Gesundheitszentrum in Mariazell musste nach einer Überprüfung der Finanz einen harten Schnitt machen. Jene Ärzte, die das Zentrum neben den Betreibern Patrick Killmaier und Magdalena Grießler sieben Tage in der Woche am Laufen halten, wurde „Scheinselbstständigkeit“ vorgeworfen.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) – eigentlich auch für den Versorgungsauftrag zuständig – ließ nicht locker: 340.000 Euro wären an Beiträgen für sie nachzuzahlen. Die Betreiber beeinspruchen den Bescheid vor Gericht. Er würde den finanziellen Ruin für die Einrichtung bedeuten. Das kann Jahre dauern. Die strittige Einstufung hat aber auch ganz unmittelbare Folgen: Solange Rechtsunsicherheit besteht, müssen die Öffnungszeiten an Feiertagen und am Wochenende gestrichen werden. „Leider ist es so, wir können das Risiko nicht auf uns nehmen“, sagt Killmaier.

Stundenlang wegen Banalitäten unterwegs

Seither gehen die Wogen hoch, insbesondere das Rote Kreuz, aber auch die Bewohner pochen vehement darauf, dass es eine Lösung gibt. Wenn man die Basisversorgung an den Wochenenden verliert, müssen die Rettungsautos auch mit Banalitäten stundenlang zu den großen Spitälern nach Bruck/Leoben oder ins niederösterreichische Lilienfeld pilgern.

Jetzt könnte sich allerdings eine Lösung abzeichnen: Wie Killmaier betont, wird hinter den Kulissen daran gearbeitet, eine dritte Kassenstelle im Gesundheitszentrum zu etablieren. Zwei Stellen gibt es bereits, sie sind von ihm und Ärztekollegin Grießler besetzt.

An Wochenenden wäre wieder jemand da

Der Vorteil: Das Gesundheitszentrum könnte einen jüngeren Mediziner oder Medizinerin neu anstellen, statt mit selbstständigen Vertretungsärzten zu arbeiten. Dann hätte man auch für die Wochenenden wieder jemanden an Bord.

Bei dieser Variante muss die ÖGK ebenfalls mitspielen, es wäre aber nach aktueller gesetzlicher Lage rechtlich wohl die „sauberste“ Lösung, um das Zentrum an Sonn- und Feiertagen offen zu halten.

Umsetzung dauert länger

Wobei: Ganz schnell dürfte diese Option nicht greifen. Killmaier rechnet selbst, dass sie die Schließungen im heurigen November nicht mehr abwendet. Es könnte sich bis zu einem Jahr hinziehen, bis die dritte Kassenstelle dann wirklich unter Dach und Fach ist.

© M. Windholz Bürgermeister Fabian Fluch

Mariazells Bürgermeister Fabian Fluch verweist darauf, dass der Ort schon einmal drei Kassenstellen hatte. Er hofft, dass man diesen Weg beschreitet. „Es wäre ein wichtiges Signal, nicht nur für die 3500 Einwohner hier, sondern auch für die Zweitwohnungsbesitzer. Wir sind eine sehr touristische Region“, verweist er auf Hunderttausende Besucher pro Jahr.

Alleine die Basilika wird jährlich von rund 700.000 Menschen besucht. Mehr als 100.000 Besucher tummeln sich in wenigen Wochen beim Mariazeller Advent.

© Klz / Stefan Pajman SP-Chef Lercher: „Gesundheitsversorgung darf nicht an Bürokratie scheitern“

Mehr Tempo fordert dabei der steirische SPÖ-Chef Max Lercher: „Ich erwarte mir von der ÖGK, dass sie ihre Pflicht gegenüber den Patienten wahrnimmt und dieses Problem löst. Gesundheitsversorgung darf nicht an der Bürokratie scheitern. Wenn am Ende Rettungsfahrzeuge stundenlang gebunden sind und gleichzeitig die Bevölkerung vor Ort nicht mehr versorgt werden kann, läuft etwas gewaltig falsch.“

„Müssen die Krot fressen“

Rot-Kreuz-Bezirkssprecher Helmut Maier. „Egal wo in der Steiermark gespart wird, am Ende sind wir es, die die Krot fressen müssen“, meint er und verweist darauf, dass das Rote Kreuz nun auch in Mariazell auf einen Schlag viel mehr zu tun bekommt, wenn man mit kleinen Fällen an den Wochenenden in die großen Spitäler muss. Es fehlen schlicht die Kapazitäten.

© Ing. Martin Meieregger Rot-Kreuz-Sprecher Helmut Maier

Insider kritisieren auch, dass es grundsätzlich keine Lösung für selbstständige Mediziner in Ärztezentren gibt. Während Kriterien wie fixe Dienstzeiten oder die Verwendung der dort vorhandenen Geräte oft Indizien sind, dass sie eigentlich angestellt werden müssten, gilt das in anderen Bereichen nicht.

„Auch Notärzte haben fixe Dienstpläne, die Konsiliarärzte in den Krankenhäusern haben ihre Zeiten und verwenden natürlich die Apparate dort. Sie alle können das auf selbständiger Basis machen. Nur in den Ärztezentren gibt es keine Lösung. Da muss sich etwas im System ändern.“