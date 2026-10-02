Anzüglichkeiten und Berührungen gegenüber Lehrlingen und eine Lehrlingsverantwortliche, die nach der Meldung untätig geblieben sein soll: Ein Sittenbild stand am Freitag in Klagenfurt vor Gericht.

Ungewünschte Schultermassagen im Büro, die Hand am Oberschenkel im Auto, anzügliche Bemerkungen und Fragen nach dem Sexleben von jungen Lehrlingen, unangemessene Blicke auf die Brust, ein obszönes „Ostergeschenk“ als Penis-Arrangement aus Gurke, Eiern und Süßigkeiten auf Schreibtischen in der Abteilung: Schon die Anklage wegen sexueller Belästigung von Lehrlingen und Missbrauch der Amtsgewalt wirft ein schlechtes Licht auf den Arbeitgeber: das Amt der Kärntner Landesregierung. Am Freitag ging der Prozess gegen eine Frau und einen Mann in die nächste Runde – und konnte das Bild nicht korrigieren.

Am ersten Prozesstag hatten sich beide Angeklagten nicht schuldig bekannt. Der frühere Lehrlingsausbildner gestand im Laufe der Verhandlung allerdings zu, dass es „grenzüberschreitende Wortmeldungen“ von ihm gegeben habe, dafür entschuldigte er sich auch. Die mittlerweile mit anderen Aufgaben betraute Lehrlingsbeauftragte blieb ebenfalls dabei, dass sie unschuldig sei.

Zeugenaussagen ließen tief blicken

Die Zeugenaussagen am Freitag, dem zweiten Verhandlungstag, irritierten erneut. Einerseits wollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zeugenstand vom meisten nichts mitbekommen haben. Die Vertrauensperson für weibliche Lehrlinge in der Abteilung widersprach dem Opfer, das mit seiner Anzeige den Fall ins Rollen gebracht hatte, die junge Frau habe ihr nie etwas von Problemen mit dem Angeklagten erzählt. Sie und eine weitere Mitarbeiterin gaben an, den Angeklagten jeweils einmal nach anzüglichen Fragen ermahnt zu haben.

Den Vorgesetzten gemeldet wurde nichts, wie das der Leitfaden für sexuelle Belästigung eigentlich vorsehen würde. Ein Zeuge meinte, das sei halt „Fußballsprache“, schlüssig erklären, was er damit meint, konnte er nicht. Ob der Angeklagte dafür bekannt gewesen sei, „sexuell unterlegt“ zu sprechen, wollte die Staatsanwältin von einer Zeugin wissen. Widerwillig meinte diese: „Ab und zu vielleicht“, um das dann mit einer Andeutung abzuschwächen, dass generell in der Abteilung solch ein Ton geherrscht habe.

Neue Aufgaben erst bei Amtsmissbrauch-Anklage

Staatsanwältin Barbara Baum wollte vom Personalverantwortlichen des Landes wissen, warum die Angeklagte erst vier Monate, nachdem die Staatsanwältin das Amt über die Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs informiert hatte, einem neuen Aufgabenbereich zugeordnet wurde – nämlich als bereits eine Anklage vorlag. „Ermittlungen gibt es manchmal“, erwiderte dieser schulterzuckend, gestand aber doch zu, dass man in Zukunft eventuell schneller handeln könnte. Auch dass die betroffenen Lehrlinge sofort versetzt wurden, als die Vorwürfe bekannt wurden, konnte er schwer rechtfertigen. Sieht doch der Leitfaden für den Umgang mit sexueller Belästigung vor, dass Opfern kein Nachteil erwachsen dürfe.

Bei der nächsten Verhandlung könnte ein Urteil in der Causa fallen. Zunächst sollen aber noch weitere Zeugen aussagen und auch die kontradiktorische Einvernahme des Opfers, das in dem Fall Anzeige erstattet hat, soll vorgespielt werden.