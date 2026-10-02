Eröffnung mit einem geschmackvollen „Pariser“ Programm

Das Kärntner Sinfonieorchester unter Chin-Chao Lin eröffnete die Konzertsaison im Klagenfurter Konzerthaus mit „Pariser“ Musik.

Paris war nicht nur immer schon ein Sehnsuchtsort für Liebende, sondern auch eine Inspirationsquelle für viele Künstler. So auch für Wolfgang Amadeus Mozart, der hier seine „Pariser Sinfonie“ komponierte und mit überwältigendem Erfolg 1778 uraufführte. Sie stand gemäß dem Motto „Paris“ im Zentrum des ersten Konzertes der Saison des Kärntner Sinfonieorchesters im Konzerthaus Klagenfurt. Wiewohl man sich manches etwas spritziger und flotter gewünscht hätte, wurde doch die Fülle der motivischen Einfälle und der Vielfarbigkeit vom Orchester unter Chin-Chao Lin ideal musiziert.

Raritäten

Augenzwinkernd auf ebendieses Werk bezieht sich die „Hommage à Mozart“ von Jacques Ibert, ein kurzes, neoklassizistisches Orchesterstück. Auch sonst waren überwiegend Raritäten französischer Tonschöpfer angesagt. Die fünf Stücke „Ma mère l’Oye“ (Mutter Gans) von Maurice Ravel mit geheimnisvollem Märchenzauber, kecken Tänzen und einer zart schwebenden Pavane wurden etwas zu beschaulich, aber mit impressionistischem Feinschliff gespielt. Und in Claude Debussy „Petite Suite“ gelang es, die Freizeitvergnügen des Pariser Lebens widerzuspiegeln .

Die geistreiche, schnörkellose Sinfonietta von Francis Poulenc wusste mit leichtstimmigen Tanzrhythmen und einem frech-fröhlichen Kehraus zu faszinieren. Heftiger Applaus!