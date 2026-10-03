Am Sonntag findet man im Krieglacher VAZ nahezu alles, was das Wintersportherz begehrt. Der jährliche Tauschmarkt erfreut sich großen Interesses, auch weil das Skifahren teurer wird.

Sofern Frau Holle mitspielt, hält in wenigen Wochen langsam aber sicher der Winter Einzug in die Steiermark. Ob sich dann die Pisten und Loipen wieder mit zahlreichen Wintersportlerinnen und -sportlern füllen werden, hängt aber nicht nur vom Schnee, sondern zunehmend auch vom Geld ab.

Debatten um Leistbarkeit haben insbesondere beim Skifahren in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen. Hohe Preise für Liftkarten oder Ausrüstung waren etwa laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Spectra im Vorjahr einer der Hauptgründe, warum die Österreicherinnen und Österreicher auf den Pistenbesuch verzichteten.

Tauschmarkt in Krieglach

Zumindest beim Kauf von Skiern, Snowboards, Schlitten und allem, was man sonst noch bei Sportarten der kalten Jahreszeit benötigen könnte, schafft der „Tauschmarkt“ des Skiteam TUS Krieglach am Sonntag (4. Oktober) Abhilfe. Von 13.30 bis 15 Uhr können Jung und Alt dabei im Veranstaltungszentrum Krieglach verschiedenste Wintersportartikel erwerben.

1 / 2 Beim Tauschmarkt werden verschiedenste Wintersportartikel angeboten © zVg

„Die Leute könnten sich bei uns sehr günstig für die nächste Saison ausrüsten“, erzählt Andrea Sonnbichler, Obfrau des Skiteams. Angesichts der Preisentwicklung werde der Tauschmarkt immer besser angenommen, die 30. Ausgabe im Vorjahr war laut ihr etwa die erfolgreichste aller Zeiten.

Strenges Sortieren

„Als Erwachsener kauft man sich die teurere Skiausrüstung vielleicht für längere Zeit, aber gerade Kinder wachsen bei Skiern so schnell heraus. Da muss man nicht immer alles neu kaufen, auch für die Nachhaltigkeit“, meint Sonnbichler und berichtet von den vielen positiven Rückmeldungen, die man ob der günstigen Preise erhalte. „Wir sortieren auch sehr streng aus“, betont sie und verweist darauf, dass die Veranstaltung ein Tausch- und kein Flohmarkt sei.

Jene, die ihre Artikel verkaufen wollen, können diese von 8.30 bis 12 Uhr ins VAZ bringen, alles, was nicht verkauft wird, muss auch zwischen 16 und 17 Uhr wieder abgeholt werden. „Die Leute überlegen dadurch stärker, ob sie etwas bringen oder nicht und sortieren nicht einfach ihre alten Sachen aus. Zum Teil haben wir wirklich Neuware dabei“, schildert Sonnbichler. Den Preis bestimmen die jeweiligen Verkäufer selbst.

© zVg Der Tauschmarkt wird vom Skiteam TUS Krieglach veranstaltet

Bei der Veranstaltung hat man übrigens auch für jene vorgesorgt, die es nicht nur nach Wintersportartikeln hungert und dürstet. Neben einem Kuchenbuffet und selbstgemachter Kürbiscremesuppe gibt es im Außenbereich eine Maroni-Hütte mit Sturm.