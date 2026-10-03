Die MotoGP gastiert am Wochenende im japanischen Motegi. Pedro Acosta war im Training pfeilschnell, hält die Titelchancen aber dennoch für nicht vorhanden.

Keine zwei Wochen ist es her, seit Pedro Acosta beim KTM-Heimspiel in Spielberg für den größten Erfolgsmoment seiner noch jungen Karriere gesorgt hatte. Mit seinem Premierensieg in einem MotoGP-Grand-Prix erfüllte er nicht nur sich selbst einen großen Kindheitstraum, sondern brachte den österreichischen Hersteller unweit der Fabrik in Mattighofen nach harten Monaten wieder auf die Siegerstraße. Ein spezieller Tag für den gesamten Konzern, was die Reaktionen in der Box unter Beweis stellte. Die Dominanz des Erfolgs war beeindruckend, der „Hai von Mazzaron“ konnte sich auf dem Red Bull Ring nur selbst schlagen, was ihm mit dem Sturz im Sprint gelang.

Das Paket aus Motorrad und Fahrer wirkt perfekt aufeinander abgestimmt, die RC16 hielt zuletzt auch die Konkurrenz aus Italien in Schach. Nicht nur deshalb stellt sich auch im japanischen Motegi die Frage: Ist Acosta erneut der große Favorit? „Wir alle wissen, wie schnell Aprilia im Moment ist“, schiebt der junge Spanier gleich drei Konkurrenten die Favoritenrolle zu. „Jorge Martin hat in den Grands Prix seit der Sommerpause erstaunlichen Speed an den Tag gelegt. Marc Marquez wird ebenfalls vorne mitmischen und Pecco Bagnaia war in Motegi im Vorjahr extrem schnell. Ich habe hier seit meinem ersten MotoGP-Rennen viel Potenzial gezeigt, brachte aber nie etwas Zählbares zusammen.“ In der Moto2 kam er 2022 nicht über Platz sieben hinaus, ein Jahr später stand er als Dritter immerhin auf dem Stockerl. Seit seiner Beförderung in die Königsklasse kam in Motegi nur ein Ausfall (2024) und ein 17. Platz hinzu (2025).

„Wir liegen weit zurück“

Gewohntes Tiefstapeln vom 22-Jährigen also, der in der Fahrer-Weltmeisterschaft nach seinem Premierensieg 72 Punkte Rückstand auf den Führenden Martin hat. Gerade einmal 30 Zähler sind es auf Rang drei und Marco Bezzecchi. „Vielleicht muss ich weniger darüber nachdenken und stattdessen versuchen, so wettbewerbsfähig wie möglich zu sein. Ich bin nicht weit von Platz drei in der Gesamtwertung entfernt, das ist mein Ziel“, erklärte Acosta, der KTM trotz des Heimsiegs in Spielberg nicht im WM-Kampf sieht. „Wir liegen weit zurück, doch eher was die Geschwindigkeit als die Punkte betrifft.“

Mit seinen starken Auftritten am am Trainingsfreitag machte es sich Acosta aber selbst schwer, in die Rolle des Außenseiters zu schlüpfen. „Momentan ist Pedro der Schnellste – was die Renn-Pace und das Qualifying betrifft“, erklärte etwa Marc Marquez, der mit seiner Ducati selbst bärenstark unterwegs war. Ob die Titelambitionen also doch größer sind, als Acosta zugeben möchte? „Ich halte weiter an meiner ursprünglichen Zielsetzung fest. Wenn möglich, will ich immer in die Top-fünf fahren und noch so viele Podestplätze wie möglich sammeln, das ist der einzige Plan.“