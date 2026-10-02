Mette-Marit zu krank: Königin fehlt bei Parlamentseröffnung

Norwegens Königin Mette-Marit erholt sich immer noch von ihrer Lungen-Transplantation im Sommer. Jetzt hat sie sich eine Atemwegsinfektion eingefangen.

Königin Mette-Marit leidet an Lungenfibrose und erhielt im Sommer ein Spenderorgan

Norwegens Königin Mette-Marit muss die erste Parlamentseröffnung ihres Mannes als König aus gesundheitlichen Gründen auslassen. Während Haakon VIII. am Donnerstag erstmals in seiner neuen Rolle das norwegische Parlament eröffnete, befindet sich seine Frau nach einer Lungentransplantation weiterhin in Rehabilitation.

Die Königin erhole sich von einer Atemwegsinfektion und nehme ihre geplante Aufbautherapie wahr, teilte ihr behandelnder Arzt Are Holm vom Reichskrankenhaus in Oslo mit. Die Rehabilitation werde nach dem Eingriff voraussichtlich rund ein Jahr dauern. Mit dem bisherigen Verlauf sei man zufrieden.

Die feierliche Parlamentseröffnung zählt zu den wichtigsten repräsentativen Aufgaben des norwegischen Monarchen. Haakon war nach dem Tod seines Vaters Harald V. Ende August König geworden. Auch seine Tochter, Kronprinzessin Ingrid Alexandra, nahm an der Zeremonie teil.

Haakons erste Parlamentseröffnung als König in Bildern

1 / 5 Zum ersten Mal eröffnete Haakon am Freitag, dem 2. Oktober 2026, als König das norwegische Parlament (Storting) im Parlamentsgebäude Stortingsbygningen in Oslo. © AP/Ole Berg-rusten / Pool

Haakon VIII. im Porträt: