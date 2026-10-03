Streaming im Oktober: Viel Liebe, viel Drama, viel Blut

Der Serienhit „Nobody Wants This“ geht in die dritte Staffel, zwei Romanverfilmungen widmen sich der düsteren Seite des Menschen und Meisterdieb Arsène Lupin bekommt es mit einem Nachahmer zu tun.

Es soll ja Leute geben, die den 1980er-Hit „Carrie“ der schwedischen Band „Europe“ nicht ohne Gänsehaut ertragen können – und das, obwohl das Lied erst zehn Jahre nach dem Film erschienen ist. Zu eindringlich war der „Final Countdown“ in der Verfilmung des Stephen-King-Stoffs von Brian De Palma im Jahr 1976, dass auf ewig alles wieder hochkommt. Blut, Blut, Blut, lässt er sich zusammenfassen, aber bis es soweit ist, quält man sich mit der Jugendlichen Carrie – in ätherisch-entrückter Sanftheit fulminant von Sissy Spacek gespielt – durch die Grausamkeit ihrer Umgebung. In der Schule wird sie gemobbt, daheim von der Mutter kontrolliert, schikaniert und in ein Kammerl gesperrt. Die Frage aller Fragen: Wie kann eine Neuauflage des Stoffs als Amazon-Serie diesen Film toppen? Davon kann man sich ab kommendem Mittwoch selbst überzeugen. Zur Vorbereitung empfiehlt sich der Film, der aktuell ebenso auf Amazon zu streamen ist.

© Robert Falconer Summer H. Howell als „Carrie“ in der gleichnamigen Serie

Der nächste Klassiker geht in Serie

Wer das große Drama nicht erwarten kann, der kann schon jetzt auf die Serienadaption eines Romanklassikers setzen: „East of Eden“, besser bekannt als „Jenseits von Eden“ von John Steinbeck, läuft seit Donnerstag auf Netflix. Die epische Saga, in der es um eine ziemlich vertrackte Bruderbeziehung, Hass, Eifersucht, Berechnung, vielleicht ein bisschen Liebe, und eine ambivalente Frauenfigur (Florence Pugh) geht, wurde bekanntlich 1955 mit James Dean in der Hauptrolle verfilmt.

© Amazon Prime „East of Eden“: Florence Pugh als Cathy Ames

Irgendwas mit Pferdemist und Alchemie

Weniger dramatisch, als es klingt, aber dafür darf man mit schräg-schrulligem Personal rechnen: „Small Prophets“ (7. Oktober, Apple TV) handelt vom Baumarkt-Angestellten Michael Sleep (Pearce Quigley), dessen Partnerin Clea vor sieben Jahren verschwunden ist. Bis sein Vater (Michael Palin) ihm ein neues Hoffnungsfenster eröffnet, das allein schon mit seiner Zusammensetzung für Amüsement sorgt: Man nehme Pferdemist und Regenwasser, wende ein bissl Alchemie an und schon kann man im Schuppen ein paar Homunculi basteln, die einen in die Zukunft schauen lassen. Wenn es weiter nichts ist.

© Apple TV Pearce Quigley in „Small Prophets“

Vision feiert ein Comeback

„VisionQuest“ (14. Oktober, Disney+) ist wieder einmal eine Expansion des Marvel-Universums. In diesem Spin-off von „WandaVision" und „Agatha All Along“ steht selbstredend Vision im Zentrum. Der hat sich neu zusammengesetzt und berät sich mit seinen KI-Persönlichkeiten, wer und was er so genau denn jetzt ist. Aber natürlich kommt alles anders, als man denkt.

Als 2024 die erste Staffel auf Netflix erschienen ist, dauert es ein wenig, bis die Serie abgehoben ist – trotz prominenter Beteiligung von Kristen Bell und Adam Brody in den Hauptrollen. Aber „Nobody Wants This“ wurde dann doch zu einem der Serienüberflieger des Jahres und ab 22. Oktober steht Staffel 3 an. Wir erinnern uns: Rabbi trifft auf Podcasterin, es folgt ein Mehrakter in Sachen Annäherung und Auseinanderdriften mit der Ahnung, dass noch viel passieren kann. Nun vollzieht das Paar, das von seinem Umfeld sehr skeptisch beäugt wird, zusammen. Das wird ein Spaß, womöglich.

Nachahmer für der Gentleman-Gauner

Gentleman-Gauner Arsène Lupin hatte zuletzt kein Happy End zu verzeichnen, nach Staffel drei sitzt er im Gefängnis. Das ist die Ausgangslage für die vierte Staffel, die am 23. Oktober bei Netflix anläuft. Den Meisterdieb hat er ad acta gelegt, er will seine Strafe absitzen und ein neues Leben beginnen. Doch außerhalb der schwedischen Gardinen kündigt ein falscher Lupin einen Mega-Diebstahl an …

© Netflix Omar Sy als Gentleman-Gauner Lupin

Der grimmige Mordermittler passt perfekt zu Liev Schreiber, der in der Serie „Nocturne“ (30. Oktober, Apple TV) passend am Vortag zu Halloween bei Apple TV erscheint. Eine Kleinstadt, ein Serienkiller und vorbei ist es mit der erhofften Ruhe.

Zwei Kinofilme finden ihren Weg auf die Streamingplattformen: Die Doku „Oasis: Don‘t Look Back in Anger“, die unlängst ihre Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig gefeiert hat, ist ab 9. Oktober auf Disney+ zu sehen. „Tenzing“, ein Film über den weltbekannten Sherpa, ist ab 9. Oktober in ausgewählten Kinos zu sehen und ab 16. Oktober bereits auf Apple TV. Tom Hiddleston und Genden Phuntsok spielen das Bergsteigerduo Edmund Hillary und Tenzing Norgay, die Erstbesteiger des Mount Everest.