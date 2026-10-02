Ein bisher unveröffentlichtes Tagebuch von Maximilian von Habsburg wird erstmals vollständig publiziert. Das neue Buch beleuchtet sein Leben zwischen Miramare, Triest, Lokrum und Mexiko.

Ein bisher unveröffentlichtes Tagebuch von Maximilian von Habsburg (1832–1867) steht im Mittelpunkt eines neuen Buches des mexikanischen Kunst- und Filmhistorikers Aurelio de los Reyes García-Rojas. Der Band wird am 5. Oktober im Thronsaal von Schloss Miramare in Triest vorgestellt.

Der Autor nähert sich der Geschichte Maximilians aus einer ungewohnten Perspektive: Nicht die Europäer, die den Habsburger nach Mexiko aufbrechen sahen, stehen im Mittelpunkt, sondern die Menschen, die ihn in der Neuen Welt erlebten, wo er sich im Schloss Chapultepec niederließ. Für seine Forschungen wertete de los Reyes umfangreiche Bestände in Miramare und im Staatsarchiv in Triest aus. Weitere Recherchen führten ihn nach Wien, Dubrovnik, Belgien und auf die Insel Lokrum vor Dubrovnik, die Maximilian und seine Frau Charlotte 1859 erworben hatten.

Unveröffentlichtes Tagebuch gibt neue Einblicke

Das von der Universidad Nacional Autónoma de México veröffentlichte Buch zeichnet zunächst Maximilians Leben bis zur Annahme der mexikanischen Kaiserkrone und seiner Ankunft in Mexiko im Sommer 1864 nach. Behandelt werden unter anderem seine Kindheit und Ausbildung, seine Karriere in der österreichischen Marine sowie seine Reisen mit der Fregatte „Novara“.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Bau von Schloss Miramare und der Einzug des Erzherzogspaares in die neue Residenz. Zahlreiche Zeichnungen aus Maximilians Jugendmanuskripten ergänzen die Darstellung. Die zweite Hälfte des Bandes widmet sich vollständig dem Tagebuch Maximilians aus dem Jahr 1863. Die Aufzeichnungen von Jänner bis Ende September werden erstmals vollständig veröffentlicht. Das handschriftliche Original befindet sich im Österreichischen Staatsarchiv in Wien.

Das Tagebuch gibt Einblick in den Alltag des Erzherzogspaares zwischen Miramare, Triest und Lokrum, eine kleine, bewaldete Insel direkt vor Dubrovnik an der kroatischen Adriaküste, auf der sich Maximilian und Charlotte aufhielten. Gleichzeitig laufen im Hintergrund die politischen und diplomatischen Verhandlungen, die schließlich zu Maximilians Reise nach Mexiko am 14. April 1864 und seiner späteren Annahme der Kaiserkrone führten.