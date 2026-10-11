Mit der neuen Kleinen Zeitung noch tiefer in die eigene Region eintauchen

Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung können mit der Funktion „Meine Region“ ihre persönliche Lebenswelt jetzt noch intensiver erleben. Diese endet nun nicht mehr an den Bezirksgrenzen.

Produktentwickler Robert Breitler (Mitte) sowie die beiden Ressortleiter der Regionalisierung: Thomas Pilch in der Steiermark (links) und Christian Zechner in Kärnten (rechts)

18 Regionalausgaben in Kärnten und der Steiermark. Von Lienz bis Wolfsberg, von Liezen bis Hartberg, von der Weststeiermark bis nach Weiz versorgt die Kleine Zeitung online und gedruckt ihre Leserinnen und Leser mit Nachrichten und Geschichten, die sich vor ihrer eigenen Haustür abspielen. Die thematische Spannweite erstreckt sich quer durch Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.

„Regionaljournalismus heißt, wir sind bei den Menschen. Ein Team aus vier bis fünf Journalistinnen ist in den einzelnen Regionen präsent“, erklärt Thomas Pilch, Ressortleiter der Regionalredaktionen in der Steiermark. Sie bilden mit ihren Geschichten das tägliche Leben der Menschen ab, im Gegenentwurf zu künstlicher Intelligenz oder reproduzierten Nachrichten.

© Fuchs Thomas Pilch, Ressortleiter der Regionalredaktionen in der Steiermark

„Unsere Inhalte sind ,handgemachte‘ Geschichten. Wir sind draußen und recherchieren vor Ort. Wir berichten über die Menschen aus der Region, heben Positives hervor und sind bei Festen und Veranstaltungen mit unserer Kamera dabei, ohne dabei den kritischen Blick zu verlieren“, erklärt Christian Zechner, Ressortleiter der Regionalredaktionen in Kärnten und Osttirol.

Das bedeutet, dass eine Redakteurin montags über politische Auseinandersetzungen im Gemeinderat berichtet, mittwochs mit einem Landwirt über die Auswirkungen der Dürre spricht und freitags für eine Reportage ins Kanalsystem einer Stadt eintaucht.

© Fuchs Christian Zechner, Ressortleiter der Regionalredaktionen in Kärnten und Osttirol

Die Nähe vor Ort, gepaart mit einem hohen journalistischen Anspruch, macht die Kleine Zeitung einzigartig. „Es gibt gute journalistische Mitbewerber in Österreich, das wissen wir. Aber denen fehlt das dichte Netzwerk vor Ort, aus dem wir unsere Geschichten ziehen. Auf der anderen Seite gibt es Anbieter, die zwar nah dran sind, aber keinen kritischen Journalismus machen. In der Abmischung sind wir die Platzhirsche in der Steiermark und in Kärnten“, meint Pilch.

Um das, was die Menschen bewegt, noch besser erlebbar zu machen, wurde im Zuge der digitalen Neuausrichtung der Kleinen Zeitung auch die Regionalisierung maßgeblich weiterentwickelt. Unter „Meine Region“ finden Leserinnen und Leser online nicht mehr nur ihren eigenen Bezirk, sondern ihre eigene Lebenswelt, die nicht an Bezirksgrenzen endet.

Ein Beispiel

© Screenshot Die Heimatgemeinde der Userin ist Birkfeld, ihr Heimatbezirk ist Weiz. So erhält sie zusätzlich Inhalte aus den anderen Gemeinden im genannten Bezirk. Weiter oben kann die Userin auch aus Rubriken und Themen auswählen sowie bevorzugten Autorinnen und Autoren folgen.

„Damit wollen wir noch besser abbilden, was die Menschen täglich beschäftigt. Vor allem Leserinnen und Leser, die im Randbereich eines Bezirkes wohnen, profitieren davon“, erklärt Pilch. Er und Zechner freuen sich über die Entwicklung: „Die Regionen sind der Dreh- und Angelpunkt der Kleinen Zeitung. Das wird jetzt auch vollständig im Produkt abgebildet und ist ein großer Schritt nach vorne“, findet der steirische Ressortleiter.

Die neue Kleine Zeitung

Was man über die neue Kleine Zeitung wissen muss, weiß Robert Breitler. Er ist verantwortlich für die digitale Produktentwicklung und ist damit bestens vertraut. „Die alte Seite war statisch. Jeder User hat dieselben Inhalte in derselben Reihenfolge angezeigt bekommen. Die neue Kleine Zeitung ist dynamisch und stellt sich auf den einzelnen User ein.“

Das beginnt bei der ersten Anmeldung: Als Basis dient die Heimatgemeinde, die man angibt. Ergänzt wird sie durch den Heimatbezirk, angrenzende Gemeinden sowie Gemeinden im Umkreis. Angeben kann man auch den Arbeitsort, den Geburtsort und den Urlaubsort.

© Fuchs Robert Breitler ist verantwortlich für die digitale Produktentwicklung

Weiters kann man Rubriken, also Schwerpunkte, wie etwa Politik oder Wirtschaft, auswählen. Wer es noch konkreter möchte, wird bei den spezifischen Themen fündig: „Wie die US-Wahl oder Feuerwehreinsätze. Das macht die neue Seite so speziell. Sie kann darauf reagieren“, sagt Breitler.

Er stellt aber klar: „Im Gegensatz zu Social Media spielen wir dem User nicht nur aus, was ihn interessiert, sondern auch was ihn interessieren sollte. Also was journalistisch interessant ist und auch der DNA der Kleinen Zeitung entspricht. Es ist ein Mix.“ Was die Leserinnen und Leser wissen sollten, das wählt die Redaktion selbst aus. Die Empfehlungen ergänzen schlussendlich die persönliche Seite.

„Meine Region“ und wie sie funktioniert Die Voraussetzung für die Funktion „Meine Region“ ist, dass man sich als User der Kleinen Zeitung registriert. Als Basis dient die Heimatgemeinde. Ergänzt wird sie durch Heimatbezirk sowie Gemeinden im Umkreis. Außerdem können Leserinnen und Leser jeden Ort in Österreich, der für Sie wichtig ist, ergänzen. Zum Beispiel den Arbeitsort, den Geburtsort oder den Urlaubsort. So entsteht eine Region, die sich an dem eigenen Alltag orientiert. Denn entscheidend ist nicht nur, wo man wohnt, sondern wo man lebt, arbeitet und unterwegs ist. Wie man die eigene Region richtig einstellt.

Wie die beiden Ressortleiter spricht auch Breitler von neuen Möglichkeiten, die in der gedruckten Zeitung nicht umsetzbar sind. „Im Digitalen sind wir in der Lage, unzählige verschiedene Varianten von Seiten auszuliefern, um dem User das zu geben, was für ihn wichtig ist.“

Diese Flexibilität ist der große Vorteil auf der neuen Online-Plattform. „Wir können nicht für jede Leserin und für jeden Leser eine eigene Zeitungsseite drucken. Im Digitalen machen wir das“, sagt der Produktentwickler.

Berufsbild geändert

Damit Leserinnen und Leser online die Inhalte sehen, die sie sehen möchten, hat sich auch im Hintergrund einiges geändert. Zum Beispiel in der Redaktion: „Die Redakteurinnen und Redakteure geben dem System viel mehr Hintergrundinformationen mit. Sie brechen bis auf die Gemeinde herunter, wo der Artikel stattfindet, wo er direkten Einfluss hat, und ordnen Themen zu, die im Artikel vorkommen“, erklärt Breitler.

So sind die Journalistinnen und Journalisten nicht mehr einzig für den Inhalt zuständig. Sie denken auch mit, wie die Seite und das Empfehlungssystem dem Interesse der Leserschaft gerecht werden.

Auch wenn man mit der neuen Kleinen Zeitung nicht nur Nachrichten konsumieren kann, steht der Journalismus klar im Zentrum. „Vor allem der Regionaljournalismus. Das ist unser USP, unser Alleinstellungsmerkmal“, sagt Robert Breitler und schlägt damit in dieselbe Kerbe wie Pilch und Zechner.

Die neue Kleine Zeitung Das Maskottchen Koini weist den Weg durch das neue Angebot der Kleinen Zeitung. Nähere Informationen zum Einstieg und den Funktionalitäten finden Sie hier. Einen Überblick zu den Abo-Angeboten der Kleinen Zeitung gibt es hier. Sie haben bereits ein Abo und wollen zusätzlich zur gedruckten Zeitung das ganze digitale Angebot inklusive E-Paper lesen? So können Sie Ihr Abo aufwerten. © KLZ /Stefan Pajman Koini führt durch die neue Kleine Zeitung

Bringt die neue Kleine Zeitung auch eine neue Art, Zeitung oder gar Journalismus zu machen? Alles Relevante wird es auch künftig in der gedruckten Zeitung zu lesen geben. „Doch online entfaltet sich eine neue Produkt- und Themenwelt, ein ganz neues Universum, in das es sich lohnt, hineinzuschnuppern“, so Pilch.

Außerdem löst sich die Redaktion davon, dass Journalismus nur Text auf Papier bedeutet. „Wir versuchen, Geschichten mit all unseren Möglichkeiten multimedial zu denken. Das heißt, dass eine Reportage oder ein Kommentar auch einmal ‚nur‘ als Video erscheinen kann“, sagt Christian Zechner.

So rücken Redakteure heute nicht mehr ausschließlich mit Stift und Papier, sondern mit Smartphone und Mikro in der Hand aus. Der ursprüngliche Auftrag bleibt aber unverrückbar: „Wir sind bei den Menschen und erzählen die besten Geschichten“, sagt Pilch.