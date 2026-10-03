Klagenfurter Fußballverein „verpflichtet“ bekannten Wirt

Mitte Oktober beginnt für das „Austria Stüberl“ in Klagenfurt ein neues Kapitel: Ludwig und Sylke Schneider übernehmen die Gastronomie des Sportvereins.

Die Spielsaison des SK Austria Klagenfurt ist voll im Gange. Die insgesamt 25 Teams – von der U6 über die Kampfmannschaft bis hin zu den Frauen – kämpfen um wertvolle Punkte und dennoch gibt der Klagenfurter Sportverein eine „Neuverpflichtung“ bekannt: Ludwig und Sylke Schneider übernehmen die Gastronomie und heißen künftig die Gäste – und damit nicht nur Fans des runden Leders – im „Austria-Stüberl“ auf der Nordseite des Wörthersee-Stadions willkommen.

Das Ehepaar ist kein Unbekanntes in der Klagenfurter Gastronomie. Der gebürtige Rosentaler, der das Handwerk des Kochs und Kellners einst im Bahnhofsrestaurant erlernte, machte sich mit dem Café Pankraz in der 8.-Mai-Straße einen Namen, später führte er die „Schneiderei“ am Stauderplatz. Diese musste der heute 60-Jährige aber im August vor zwei Jahren nach einer Scheidung und Krankheit aus wirtschaftlichen Gründen schließen. Jetzt wagen er und seine 57-jährige Partnerin, die auf eine 40-jährige Erfahrung in der Gastronomie zurückblickt, mit dem „Austria Stüberl“ einen Neustart. Matthias Dollinger hat die Zusammenarbeit zwischen Schneider und dem Verein eingefädelt.

Rücksicht auf Multikulturalität im Verein

Ab Mitte Oktober werden also die Schneiders die Gäste am Freddy-Hohenberger-Platz begrüßen und mit neuen Ideen begeistern. Den Grillplatz will Ludwig Schneider, der einst Präsident des SV Donau war und insgesamt fünf Ironmans absolvierte, weiter ausbauen und winterfest machen. Auch ein Kesselgulasch oder eine Paella werden an Spieltagen auf der Karte zu finden sein. Auf die Multikulturalität, die sich durch alle Mannschaften des Vereins zieht, will der Gastronom ebenfalls Rücksicht nehmen. „Neben den Klassikern, wie Bratwürste und Koteletts, wird es auch vegetarische Speisen oder Schnitzelsemmeln mit Putenfleisch geben“, verrät Schneider.

Wir wollen das Vereinsleben stärken, gleichzeitig aber auch alle Besucher ansprechen. — Ludwig Schneider

Jeweils sonntags könnte er sich einen Frühschoppen vorstellen – Legendentreffen inklusive. Auch Veranstaltungen mit Musik sind geplant. „Wir wollen das Vereinsleben stärken, gleichzeitig aber auch alle Besucher ansprechen.“ Geöffnet hat das „Austria-Stüberl“ zumindest an allen Spieltagen sowie zu den Trainingszeiten aller Mannschaften.

In das Aufgabengebiet der Familie Schneider fällt auch die Betreuung der VIP-Gäste. Der VIP-Raum ist seit Kurzem im angrenzenden Raum der Akademie untergebracht und soll in eine Sportbar verwandelt werden. Die Gäste sollen dort künftig auch wieder mit zwei bis drei verschiedenen Gerichten kulinarisch verwöhnt werden. Dafür stellt sich Ludwig Schneider wieder eigens hinter den Herd.