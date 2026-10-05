Neue Baustellen in Graz: Auch am Dietrichsteinplatz wird es enger

Neue Woche, neues „Hooooruck!“-Kommando: Ein Überblick des Grazer Straßenamts zu den wichtigsten neuen Straßenbaustellen. Und: Am Wochenende haben Marathonläufer in Graz Vorrang.

Dietrichsteinplatz: Auf Höhe der Adresse „Dietrichsteinplatz 1“, also im Osten vor dem Kebab-Stand und in Fahrtrichtung Jakominiplatz/Schlögelgasse, wird ein Unterflurhydrant ausgetauscht. Die Folge: Von 5. bis voraussichtlich 26. Oktober werden in den Abend- und Nachtstunden die Fahrspuren zusammengelegt – jeweils von 20 Uhr bis 4.30 Uhr früh.

Göstinger Straße 33b: Ein neuer Kanalanschluss macht hier die händische Regelung des Verkehrs erforderlich – von 5. bis 16. Oktober.

Peter-Rosegger-Straße 88: In diesem Fall greift man aufgrund der Entfernung von Bodenleitungen auf einen Verkehrsposten zurück – von 5. bis 23. Oktober.

Lindweg 4: Die am 1. Oktober gestartete Baustelle, welche der Verlegung neuer Leitungen gilt, sorgt weiterhin für eine Totalsperre. Für Fahrzeuglenker wird eine Umleitung via Körblergasse – Franckstraße – Bergmanngasse sowie Grabenstraße – Franckstraße – Körblergasse eingerichtet (bis 9. Oktober stets von 8.30 bis 16 Uhr).

Graz-Marathon: Es ist die Laufveranstaltung in der Landeshauptstadt schlechthin – und mit dem Vorrang für Läuferinnen und Läufer geht die Bitte um Geduld an Autofahrer einher. Denn der Graz-Marathon erfordert am 10. und 11. Oktober vorübergehend das Absperren von Straßenabschnitten. Eine detaillierte Übersicht erhält man auf der Homepage der Marathon-Organisatoren.