Im Schloss Trautenfels, im Museum Gröbming, erstmals im Hofer-Haus in Rottenmann und in Bad Aussee gehen abwechslungsreiche Veranstaltungen über die Bühne.

Helmut Schaupensteiner im Hofer-Haus in Rottenmann mit einer Zeitun aus 1956, in der über die Hochzeit von Grace Kelly in Monaco berichtet wird

„Wir sind heuer zum ersten Mal bei der , Langen Nacht der Museen mit‘ dabei, freut sich Helmut Schaupensteiner vom Rottenmanner Verein Kultur im Zentrum (KiZ). In fünf Räumen wird im „Hofer-Haus“ auf 250 Quadratmetern die Geschichte Rottenmanns lebendig.

„Wichtig war, dass wir eine Sonderausstellung auf die Beine gestellt haben“, erklärt Schaupensteiner. Konkret geht es um den legendären Rottenmanner Bürgermeister Rupert Hofer, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die erste Sparkasse der Stadt ins Leben rief, bei der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt war, den Grundstein für das Allgemeine Krankenhaus legte und generell wohltätig wirkte.

Stadt der 20 Zünfte

„Er hat beispielsweise für eine notwendig gewordene dritte Klasse in der Schule den Lehrer und die Einrichtung aus seiner Privatschatulle bezahlt und die Kinder ärmerer Familien verköstigt. Leider hat er die Fertigstellung des Krankenhauses nicht mehr erlebt, weil er zuvor gestorben ist“, weiß Schaupensteiner. In der Ausstellung findet man wichtige Urkunden, das erste Sparbuch, Ehrungen des Kaisers für Hofer, ein Dokument mit der seltenen Originalunterschrift von Erzherzog Johann.

1 / 19 Die Kleine Zeitung berichtete von der Ermordung des Thronfolgerpaares 1914 © KLZ / Gerhard Pliem

Rottenmann war aber auch die Stadt der 20 Zünfte. „Wir haben als Beispiel die Zunft der Wachszieher und Lebzelter herausgenommen, in der Rupert Hofer tätig war. Er war künstlerisch sehr begabt und hat viele der Model für die Wachsartikelherstellung selbst gezeichnet und geschnitzt“, weiß Helmut Schaupensteiner. Um 15 Uhr gibt es eine Stadtführung von Hans Peter Weingand, um 16 Uhr Kurrentschrift mit Anni Gutschlhofer und von 18 bis 24 Uhr „kurze und knackige Führungen“. Der Gasthausbetrieb im Erdgeschoss startet um 18 Uhr, die Live-Musik zwei Stunden später.

Museumstour mit Taschenlampen in Gröbming

Zum zweiten Mal öffnet das Museum Gröbming im Rahmen der ORF-Lange Nacht der Museen seine Pforten. Um 19 Uhr steht eine Taschenlampenführung durch das Museum mit der Sonderausstellung „Mythos Antike“ von Wilfried Seipel auf dem Programm. „Die richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche. Im Anschluss gibt es ein Gewinnspiel“, erläutert Museumsleiter Alois Guggi.

1 / 10 „Mythos Antike“ heißt die Sonderausstellung des Museums in Gröbming © KLZ / Gerhard Pliem

Die weiteren Highlights bilden alte Filme und Bilder von Gröbming aus der Sammlung von Rudolf Matuschik, Laci Seibetseder und Kurt Röder. „Ab 18 Uhr zeigen wir die Bilder, ab 20 Uhr beginnt die Vorführung der Filme“, präzisiert Guggi.

Schloss Trautenfels ist schon seit 2007 dabei

„Wir sind seit dem Jahr 2007 bei der Langen Nacht der Museen“, weiß Katharina Krenn vom Schloss Trautenfels Universalmuseum Joanneum. Im Schloss stehen Führungen zur Sonderausstellung „Blume persönlich. Von Mythen, Symbolen, Duft und Liebe“, auf dem Programm. „Es war uns ein Anliegen, die Kinder am Event zu beteiligen“, betont Krenn.

1 / 5 Einen Workshop, bei dem selbst gebastelte Blumen zum Leuchten gebracht werden, gibt es in Schloss Trautenfels © UMJ

So gibt es zwei Familien-Zaubershows mit Thomas Raunigg, einen Kinderworkshop und Kinder-Schminken. Andrea Percht stellt Jahreskreisfeste mit der Natur vor. Der Verein Kuratorium Glattjochkapelle präsentiert das höchstgelegene Sakralbauwerk der Steiermark. In Bad Aussee beginnt die eigene „Lange Nacht des Kammerhofmuseums“ mit einem bunten Programm um 15:30 Uhr.