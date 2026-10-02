Community Nurses wandern ab 2027 in die Regelversorgung

Die Community Nurses wandern in der Steiermark in die Regelversorgung. Zudem eröffnet die Portalambulanz abermals ihre Türen. Baustellen gibt es dennoch viele.

Die Community Nurses waren bisher eine echte Zitterpartie. Von Jahr zu Jahr hangelte man sich von einer Projektfinanzierung zur nächsten. Damit ist jetzt Schluss. Denn wie Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) am Freitag bekanntgab, wandern die Community Nurses ab 2027 in der Steiermark in die Regelversorgung und werden damit vollständig vom Land finanziert.

Während dieser Fakt vielerorts für Erleichterung sorgen dürfte, wird der genauere Blick bei vielen den Enthusiasmus aber wohl etwas trüben. Denn zunächst startet man mit drei Vollzeitäquivalenten. Eines davon wandert in den Bezirk Leibnitz, eines in den Bezirk Graz-Umgebung und eines in den Bezirk Murtal. Damit liegt man deutlich unter den aktuellen 10,4 PVÄs der Community Nurses in neun Gemeinden in der Steiermark. Es stellt sich auch die Frage: Was passiert mit den übrigen bestehenden Stellen?

Natürlich wäre es super, in jeder Gemeinde eine Community-Nurse zu haben, aber das ist personell und finanziell nicht machbar. — Karlheinz Kornhäusl , Gesundheitslandesrat

Projekte in einzelnen Gemeinden werden nicht weiter finanziert

Diese können laut Kornhäusl in den Gemeinden durchaus weitergeführt werden, allerdings müssen sie dann auch von den Gemeinden selbst finanziert werden, die bisherige 40:60-Lösung zwischen Land und Gemeinden wird es ab 2027 nicht mehr geben. „Natürlich wäre es super, in jeder Gemeinde eine Community Nurse zu haben, aber das ist personell und finanziell nicht machbar“, sagt Kornhäusl.

Die Aufnahme in die Regelversorgung ist zunächst als zweijähriges Pilotprojekt ausgelegt. Die Stellen werden im Laufe des Herbsts ausgeschrieben. Man sei hier auch direkt auf bestehende Community Nurses zugegangen und habe sie um eine Bewerbung gebeten.

Einheitliche Standards für Community Nurses

Das neue System soll aber nicht nur mehr Sicherheit in der Finanzierung bieten, sondern auch die Standards für Community Nurses vereinheitlichen. Denn bisher unterschieden sich die Auffassungen teils stark. Konkret liegen die Aufgabenbereiche in der Prävention und Vorsorge. Die Community Nurses werden daher bei den Pflegedrehscheiben angesiedelt und machen diese zu Pflegedrehscheiben+. Die Community Nurses haben dort aber eine aufsuchende Position und stehen damit dem gesamten Bezirk zur Verfügung.

© Land Steiermark Karlheinz Kornhäusl präsentierte am Freitag den Fahrplan für den Herbst

Ebenfalls wird es ab Anfang November wieder die Portalambulanz an der Kinderklinik in Graz geben. Das System an Freitagen, Wochenenden und Feiertagen habe sich bewährt und werde daher fortgesetzt. Positiv sei zudem auch die Personalsituation in den Spitälern, hier sei man sowohl ärztlich als auch auf Ebene der Pflegekräfte voll ausgelastet, bzw. bei der Kages sogar überaus ausgelastet. Auch die Wartezeiten konnten deutlich verringert werden.

Rekord in mobiler Pflege entlastet Finanzen

Die demografische Entwicklung macht all das nicht gerade einfacher – auch in Bezug auf die Finanzierung. Ein Hebel, der hier dagegenhält, ist der Fokus auf die ambulante Versorgung und die mobile Pflege. Hier habe man im Vorjahr mit 1,6 Millionen Stunden der mobil geleisteten Pflege einen Rekord aufgestellt. Allerdings werde das alleine langfristig nicht ausreichen. „Die Pflegefinanzierung wird eine große Herausforderung. Da wird man sich gemeinschaftlich etwas überlegen müssen“, sagt Kornhäusl.

Laute Kritik an Bundes-ÖGK

All das Positive kann also nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im Gesundheitssystem noch viele offene Baustellen gibt – allen voran im niedergelassenen Bereich. „Bei der Bundes-ÖGK werde ich langsam etwas ungeduldig.“ Denn es gäbe mit Blick auf die demografische Entwicklung nicht nur zu wenig Kassenstellen, sondern es seien gleichzeitig auch viel zu viele Kassenstellen unbesetzt. „Die Bundes-ÖGK spart sich mit jeder unbesetzten Stelle gewissermaßen Geld“, so Kornhäusl.

Daher wäre es für ihn nur fair, wenn dieses ersparte Geld in einen Topf wandern würde, aus dem etwa Facharztzentren finanziert werden könnten. Facharztzentren, für die es in der Steiermark bereits konkret Umsetzungspläne gebe, allerdings habe man hierfür von der Bundes-ÖGK nur Absagen erhalten.

Es reicht nicht, die Stelle siebenmal auszuschreiben und zu sagen, es hat sich leider niemand beworben. — Karlheinz Kornhäusl , Gesundheitslandesrat

Positivere Worte findet der Gesundheitslandesrat hingegen für die steirische ÖGK. Hier ziehe man vielfach am selben Strang, etwa bei der Anbindung der niedergelassenen kinderärztlichen Versorgung in Deutschlandsberg. Denn hier habe es zuvor im gesamten Bezirk keinen einzigen Kassenkinderarzt mehr gegeben. „Da hätte ich mir von der Bundes-ÖGK mehr Elan gewünscht. Es reicht nicht die Stelle siebenmal auszuschreiben und zu sagen, es hat sich leider niemand beworben“, so Kornhäusl.

Unterschiedliche Leistungsabgeltung ist „unerklärlich“

Klare Worte findet der Landesrat auch dazu, dass es nach wie vor keinen einheitlichen Leistungs- und Honorarkatalog gibt. Es sei unerklärlich, dass gleiche Leistungen noch wie vor je nach Bundesland unterschiedlich abgegolten werden. „Das geht selbstverständlich nicht von heute auf morgen, aber es gibt noch nicht einmal eine Diskussion über den Pfad dorthin.“