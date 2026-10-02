Betroffenheit und Trauer herrschen in Pörtschach am Wörthersee: Friedrich Semmelrock-Werzer schloss vor wenigen Tagen seine Augen für immer.

Der Tourismus rund um den Wörthersee trauert um eine bekannte und beliebte Persönlichkeit: Friedrich Semmelrock-Werzer ist vor wenigen Tagen nach einem langen und erfüllten Leben im 75. Lebensjahr verstorben.

Semmelrock-Werzer, der von Familie, Freunden und Gästen Fritz gerufen wurde, wurde am 5. März 1952 als Mitglied der bekannten Werzer-Hoteldynastie aus Pörtschach geboren. Schon früh war klar, dass auch er in die unternehmerischen Fußstapfen seiner Vorfahren treten wird. Er besuchte die Hotelfachschule und führte über Jahre hinweg die traditionsreiche Casino-Gastronomie „Ovedasso“ in Velden. Später trat er das Familienerbe an und führte die „Villa Miralago“ in Pörtschach, die die bekannte Hoteliersfamilie im Jahr 1994 als Pächter übernommen hatte.

Fischerei war seine Leidenschaft

Seine große Leidenschaft galt der Fischerei. Mit Branchenkollege und Freund Emil Schorn verbrachte der dreifache Familienvater und Bruder der ehemaligen Bankenchefin Gabriele Semmelrock-Werzer Stunden am Wasser des Wörthersees. Im Anschluss räucherte Fritz Semmelrock-Werzer die Fische höchstpersönlich. Dafür war er weit über die Grenzen Kärntens bekannt.

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 9. Oktober, um 15 Uhr im Zeremonium am Friedhof in seiner Heimatgemeinde Pörtschach statt. Die Möglichkeit, sich persönlich von ihm zu verabschieden, gibt es ab 10 Uhr.