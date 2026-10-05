Komponist Lorenz Maierhofer wurde 70 und Kirchberger Ehrenbürger

Zum 70. Geburtstag erhielt Lorenz Maierhofer die Ehrenbürgerschaft von Kirchberg an der Raab für sein vielfältiges musikalisches Engagement.

Wegbegleiter und Vertreter der Politik feierten mit Lorenz Maierhofer die Ernennung zum Ehrenbürger von Kirchberg an der Raab

Die Karriere von Lorenz Maierhofer begann für viele Südoststeirer wohl 1977. Als Musikpädagoge an der Musikmittelschule Kirchberg übertrug er damals seine Leidenschaft und Musikalität auf Schüler wie Bevölkerung. Doch bereits zuvor sorgte der gebürtige Feldbaumer (heute Deutschlandsberg) in den Reihen der Militärmusik Steiermark als Trompeter, Flügelhornist und auch als Geiger für Aufsehen.

Das Talent des Vollblutmusikers geht aber weit über den Bereich Interpretation hinaus, wie die 4000 bis 5000 Werke, die sein musikalisches Lebenswerk umfassen, zeigen. Maierhofer komponierte, schrieb Texte und brach somit, die bis dahin bestandene, viel bespielte Liedtradition mit neuer Formensprache auf. Vor allem die Chorliteratur konnte er mit Kompositionen beleben, wonach viele Chorleiter zuvor vergeblich gesucht haben. Bei dieser international anerkannten Schaffenskraft hat Maierhofer nie auf das Wirken in seinem Heimatort Kirchberg und dem Vulkanland vergessen.

© Alexander Danner Komponist Lorenz Maierhofer in seinem Arbeitszimmer in Kirchberg an der Raab

Ehrenbürgerschaft zum 70. Geburtstag

Aus diesem Anlass und quasi als Geburtstagsgeschenk zum 70er verlieh die Gemeinde Kirchberg an der Raab dem Komponisten die Ehrenbürgerschaft. Landeshauptmann a. D. Hermann Schützenhöfer, Nationalratsabgeordnete Agnes Totter, Bürgermeister Helmut Ofner sowie viele Wegbegleiter, Freunde und Nachbarn gratulierten Maierhofer.

1 / 21 Landeshauptmann a. D. Hermann Schützenhöfer, Nationalratsabgeordnete Agnes Totter und Bürgermeister Helmut Ofner gratulierten Maierhofer zum runden Geburtstag und zur Ehrenbürgerschaft © KLZ / Johann Schleich

Maierhofer ist musikalisch eng mit Kirchberg verbunden

In der Laudatio zu dieser hohen Auszeichnung dankte Bürgermeister Ofner dem Wahlkirchberger für das vielfältige Engagement. Ein Gesamtbild über das Schaffen von Maierhofer zu geben, ist dabei allein aufgrund seiner Fülle nur schwer möglich. Vieles davon entstand aus einer tiefen Verbindung zu Kirchberg, wie etwa die Kirchberger Singmesse. Für Aufsehen sorgte Maierhofer mit seiner „Kirchberger Summrorate“, die ein neues musikalisches Tor öffnete. In den letzten Jahren war das musikalische Schaffen durch Jazz und diverse andere musikalischen Richtungen belebt.