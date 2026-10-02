Natur und Gemälde als Tanzinspiration

Einen spannenden Doppeltanzabend bot die 35. Internationale Bühnenwerkstatt im Kristallwerk.

Der chinesische Tänzer und Choreograf Xianghui Zeng zeigte in seiner Solo-Performance „Dark Lake – Deep Forest“ die Verbindung von Natur und menschlichem Wesen. Mit einem Bein wie festgewachsen auf einer Drehscheibe in einer Art Skischuh versucht der Körper, aus einem Baum herauszuwachsen, die Natur gleichzeitig in sich aufzunehmen und zu überwinden.

In fließenden Bewegungen entwickelt sich die Figur immer mehr in Richtung Zivilisation, wobei die Wildnis immer wieder durchschimmert. Zu mystischen Klängen und mit Texten wird diese Entwicklung hinterfragt, ohne sie zu bewerten. Die Sehnsucht nach dem Ursprung, der Existenz in der Natur, schimmert im effektvollen Schluss durch, wenn der Tänzer sein Baumkostüm innig umarmt.

Ein vielschichtiges Bild

In die Welt der mexikanischen Malerin Frida Kahlo tauchte das Duo Paolo Piancastelli und Adriano Popolo Rubbio mit „The Fridas“ ein, inspiriert vom Gemälde „Die zwei Fridas“. In Kostümen, die an das Bild angelehnt sind, spannt sich der Bogen von starren Momentaufnahmen, Spiegelungen und harten Kontrasten hin zu emotionalen Ausbrüchen.

Zu lateinamerikanischen Klängen entwickelt sich eine Choreografie, die die farbenprächtige Musik in Bewegungen umsetzt. Es entsteht ein vielschichtiges Bild, das in eine lebensbejahende, ironisch-liebevolle Sequenz zu „Viva la vida“ mündet. Das Leben als Mysterium, als Naturwunder und als Fest – die beiden Performances zeigen aufgrund ihrer hervorragenden Interpreten eine Vielzahl von Facetten und Möglichkeiten des Seins.