Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Oberwarter Innenstadt

Zwei Pkw sind am Freitagfrüh in Oberwart in der Graf-Erdődy-Straße kollidiert. Zwei Personen wurden verletzt.

Am Freitagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Oberwart zu einem Verkehrsunfall in die Graf-Erdődy-Straße alarmiert. Auch die Rettung und die Polizei rückten aus.

Aus bislang unbekannter Ursache waren zwei Pkw zusammengestoßen. Zwei Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung versorgte die beiden Verletzten vor Ort und brachte sie ins Krankenhaus.

1 / 3 Die beiden Fahrzeuglenker wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht © Freiwillige Feuerwehr der Stadt Oberwart

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, band die auslaufenden Betriebsmittel und reinigte die Fahrbahn. Nach rund einer Stunde gab die Polizei die Straße wieder frei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.