Siegfried Brudermann aus Lavamünd erhielt den Kärntner Lorbeer in Gold für sein langjähriges, ehrenamtliches Engagement in der Marktgemeinde Lavamünd.

„Ich muss sagen, für mich ist es wirklich eine Ehre und ich habe mich sehr darüber gefreut“, sagt Siegfried Brudermann senior. Denn der Lavamünder bekam kürzlich den Kärntner Lorbeer in Gold im Spiegelsaal der Landesregierung verliehen. „Es war alles sehr förmlich und familiär“, so der 74-Jährige. Die Begründung der Landesregierung lautete: „Er kann auf ein außergewöhnlich langjähriges, vielseitiges und prägendes ehrenamtliches Wirken in der Marktgemeinde Lavamünd zurückblicken.“

Über Jahrzehnte hat Brudermann nämlich seine Zeit, seine Kraft, sein Wissen und seine Begeisterung in den Dienst der Gemeinschaft gestellt. Brudermann, der seit 55 Jahren verheiratet ist, hat viele Vereine und Organisationen begleitet und geprägt. Dabei übernahm er immer wieder verantwortungsvolle Funktionen und war maßgeblich an der Entwicklung des Vereinslebens in Lavamünd beteiligt.

Im Jahr 1998 war er auch ein Gründungsmitglied der Marktkapelle Lavamünd. „Ich bin dort heute noch Kassier und spiele Tenor“, so der Vater dreier erwachsener Söhne und Opa von vier Enkerln. Als Initiator der Gründung habe er etwas geschaffen, das Bestand hat und bis heute das kulturelle Leben der Gemeinde bereichert. In den vergangenen Jahrzehnten übernahm er aber auch zahlreiche Aufgaben bei der Feuerwehr bis hin zum Kommandanten. Bei der Narrenrunde Lavamünd war er von 1978 bis 2022 vieles zugleich: Akteur, Texter, Sänger oder Präsident. Heute engagiert er sich noch als Kassier beim Kärntner Abwehrkämpferbund.