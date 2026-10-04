Herbstferien im Nationalpark Hohe Tauern Tirol verbringen

Von 5. bis 29. Oktober lädt man im Nationalpark Naturbegeisterte und Familien dazu ein, den Herbst bei geführten Touren hautnah mitzuerleben.

Der herbstliche Wandel im Nationalpark Hohe Tauern fasziniert mit beeindruckender Artenvielfalt und unvergesslichen Naturbegegnungen. „Jede Jahreszeit bietet spezielle Einblicke in das Leben der heimischen Tiere und den Wandel in der Pflanzenwelt. Ich lade alle Interessierten herzlich ein, das herbstliche Naturschauspiel beim Übergang von Sommer auf Herbst im Nationalpark Hohe Tauern bei einem der zahlreichen Programmpunkte mitzuerleben“, sagt Tirols Naturschutzlandesrat René Zumtobel.

Von 5. bis 26. Oktober lädt die Nationalparkverwaltung Naturbegeisterte, Ruhesuchende und Familien dazu ein, dieses herbstliche Treiben bei geführten Touren hautnah mitzuerleben. An der Seite der Nationalpark-Rangerinnen und Rangern wird die herbstliche Wanderung im größten Schutzgebiet der Alpen zu einem Erlebnis voller Insider-Wissen. Die Experten erklären die Anpassungsmechanismen der alpinen Tier- und Pflanzenwelt. Zugleich sind die achtsamen Wanderungen eine Einladung, staunend Neues zu entdecken, durchzuatmen und Kraft für den Winter zu tanken. Die Touren führen ins Gschlösstal, ins Ködnitztal und in den Oberhauser Zirbenwald. Mit etwas Glück zeigen sich auch Bartgeier, Steinbock und Co.

© KK/NPHT Mathäus Gartner Ausblick auf die vielfältige Kultur- und Naturlandschaft des Nationalparks

In den Herbstferien Ende Oktober bietet die Nationalparkverwaltung auch Kinderprogramme in Matrei und Lienz an. Gemeinsam geht die Gruppe dem Geheimnis auf den Grund, warum sich das Laub vieler Bäume im Herbst bunt verfärbt und abfällt, während andere Bäume ihre Blätter behalten. Spielerisch erfahren die Kinder auch, wie Fuchs, Dachs und Reh den Winter verbringen. Die aufmerksamen Spürnasen entdecken kleine und große Geheimnisse des Herbstwaldes und suchen nach Spuren. Dabei gibt es jede Menge zu erkunden, zu staunen und natürlich auch zu lachen.

Am 26. Oktober lädt der Nationalpark zum Abschluss der Saison zur kostenlosen Ranger-Wanderung zu den landschaftlich besonders beeindruckenden Steineralmen ein. Die Tour bietet atemberaubende Blicke auf das Venedigergebiet und führt eindrücklich das enge Zusammenspiel von traditioneller Almwirtschaft und Naturschutz vor Augen.

© KK/NPHT Mathäus Gartner Fernab vom Alltag lässt sich im Nationalpark Hohe Tauern neue Kraft schöpfen