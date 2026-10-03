Als Leiterin modernisierte Margarethe Minauf in den 90er-Jahren das Grazer Landesnervenkrankenhaus. Eine Patienten-Disco brachte sie in die Schlagzeilen.

„Die Therapie funktioniert. Wir trainieren hier unsere Patienten, damit sie selbstständig werden“, das sagte Margarethe Minauf im Jahr 1995 bei einem Interview mit der Kleinen Zeitung. Das Interview fand in einer Zeit statt, in der es einen großen Umbruch im Umgang mit psychischen Erkrankungen gab.

Man wollte weg von der „Gitterbett-Psychiatrie“ hin zu modernen Therapieformen. Die Südoststeirerin Margarethe Minauf war damals ärztliche Leiterin am Grazer Landesnervenkrankenhaus und federführend an diesen Neuerungen beteiligt. Einen Einblick in die Lebensgeschichte der fortschrittlichen Medizinerin bekommt man in der druckfrischen Publikation „Pridahof – Verstecktes Paradies“, die kürzlich von der Stadtgemeinde Bad Radkersburg und dem Museum im alten Zeughaus (MiaZ) herausgegeben wurde.

Margarethe Minaufs Weg von der Landwirtschaft zur Medizin

Margarethe Minauf wurde 1931 in Pridahof geboren. Ihre Eltern hatten eine kleine Landwirtschaft. Der Vater arbeitete als Partieführer beim Gleisbau der Österreichischen Bundesbahnen. Nach der Pflichtschule in Radkersburg besuchte Minauf ein Gymnasium in Graz. Danach studierte sie Medizin und promovierte 1956 zur Doktorin der gesamten Heilkunde. In den 1950er-Jahren war die Medizin in Österreich eine absolute Männerdomäne. Der heutige Frauenanteil in der Ärzteschaft von etwa 50,4 Prozent, war zur Zeit von Minaufs Promotion noch in weiter Ferne.

© Privat / MiaZ Bad Radkersburg Margarethe Minauf mit ihrer Mutter und ihren Schwestern in Pridahof

Von 1972 bis 1996 war die Radkersburgerin am Landesnervenkrankenhaus Graz für Psychiatrie und Neurologie tätig. 1989 wurde sie ärztliche Leiterin und zur Universitätsprofessorin ernannt. Weitere berufliche Wege führten Minauf in die USA, nach München und Wien. Sie genoss ein hohes Ansehen in Fachkreisen und verfolgte unkonventionelle Ansätze bei ihrer Arbeit.

Psychiatrische Patienten wurden in Gesellschaft eingebunden

Kaum verwunderlich also, dass sie in den 1990er-Jahren den Wandel zur modernen Psychiatrie in Graz mitgestaltete: Patientenräume und Stationen wurden umgebaut und man ging zu neuen therapeutischen Angeboten über. Tanz, Sport, Malerei, Kochen, Gesang, Spiele, Handarbeiten oder Ausflüge wurden ins Therapieprogramm aufgenommen. Patientinnen und Patienten sollten in gesellschaftliche Aktivitäten eingebunden, und damit bestmöglich auf ein Leben nach dem stationären Aufenthalt vorbereitet werden.

Disco im Krankenhaus brachte Minauf in die Medien

Mit der Discothek „Happy Dance“ im ehemaligen Krankenhaus-Erdäpfelkeller schaffte Margarethe Minauf es sogar in die Schlagzeilen. Zwischen lila Sesseln, Poster und Leuchtschlangen tanzten hier jeden Mittwoch Therapeuten und Patienten zu den Hits der 90er.

© KLZ / Kleine Zeitung Archiv Die Disco im Erdäpfelkeller als Therapie machte Schlagzeilen

Die ungewöhnlichen Methoden der ärztlichen Leiterin fanden viel Aufmerksamkeit. Mit ihrer Arbeit trug sie zum Durchbrechen von Vorurteilen gegenüber psychischen Erkrankungen bei. Innerhalb von zehn Jahren investierte die Kages damals pro Jahr im Schnitt 20 bis 30 Millionen Schilling in die gesamte Modernisierung, inklusive Umbauten, medizinische Ausstattung und Personal.

Viele zugrundeliegende Konzepte zur Verbesserung der Spitalsstrukturen sowie der nicht-stationären sozialpsychologischen Versorgung der Steiermark gingen auf Margarethe Minauf zurück. Sie war der Überzeugung, dass Psychoanalyse und Neuropsychiatrie miteinander vereinbar sind. Ihre Erkenntnisse veröffentlichte sie in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen.

Der Heimat verbunden

Trotz ihres ausgefüllten Berufslebens blieb Margarethe Minauf ihrem Heimatort Pridahof zeitlebens eng verbunden. Hier fand sie Erholung in der Natur, im Familienkreis und im dörflichen Leben. Wenn jemand Hilfe benötigte, so wird berichtet, unterstützte sie wo sie nur konnte und setzte sich für Lösungen ein. Bekannt war sie zudem für ihre Gastfreundschaft. Mit viel Liebe und Weitblick renovierte sie ihr Elternhaus, in dem viele Feste gefeiert wurden. Der Grazer Domchor war regelmäßig zum traditionellen Maisingen bei ihr zu Gast. Gerne lud sie auch zum Kartenspiel. Das Land Steiermark verlieh ihr 2002 das Goldene Ehrenzeichen. 2016 verstarb sie im Alter von 85 Jahren in Graz.