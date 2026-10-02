Bahnstreik in Italien: Das müssen Reisende jetzt wissen

In Italien drohen am Freitag Zugausfälle. Die Verbindungen über Tarvis sind laut ÖBB vom Streik ausgenommen. Bei der Weiterreise ist dennoch Vorsicht geboten.

Mit dem Zug Richtung Süden – klingt gut, aber ausgerechnet am Freitag wird gestreikt: In Italien sind noch bis 14 Uhr Arbeitsniederlegungen im Bahnverkehr angesetzt. Wie die Nachrichtenagentur LaPresse berichtet, haben die Gewerkschaften CSLE und FI-SI dazu aufgerufen.

Für Urlauber, die von Kärnten nach Italien aufbrechen, gibt es jedoch eine gute Nachricht: „Die Railjets 130 bis 137 sowie die Nightjets 236/237 über Tarvis von und nach Venedig beziehungsweise Triest sind nicht von den Streikmaßnahmen betroffen“, erklärt ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel. Betreiber dieser Verbindungen in Italien ist RCCI.

Unbedingt vorab informieren

Wer in Italien umsteigt, sollte allerdings auch seinen Anschluss prüfen. Wie das Fachmedium Trasporti-Italia berichtet, sind im italienischen Bahnverkehr nämlich grundsätzlich Ausfälle, Verspätungen und Fahrplanänderungen möglich. Empfohlen wird, die konkrete Verbindung vor der Abfahrt über die offiziellen Kanäle des jeweiligen Betreibers zu kontrollieren.

Anders ist die Lage übrigens auf der Route über Innsbruck: Für DB-ÖBB-Railjets auf der Achse München–Innsbruck Richtung Verona, Bologna, Ancona und Venedig können laut ÖBB im Streikzeitraum keine Züge garantiert werden.

Gewerschaften fordern höhere Löhne

Der Streik ist Teil eines branchenübergreifenden Protests. Laut Sky TG24 fordern die Gewerkschaften unter anderem höhere Löhne angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten. Für Kärnten und die Steiermark hoffen die ÖBB jedenfalls, dass die Auswirkungen „nicht dramatisch sein werden“.