Start für 12 Millionen-Renovierung in Wolfsberg

Am 2. Oktober wurde bei der Bildungswelt Wolfsberg zum Spatenstich für die Renovierung der Mittelschule geladen. Wehmut schwang mit, weil dafür die Musikmittelschule geschlossen wurde.

Mit einer feierlichen Spatenstichfeier am Campus der Bildungswelt Wolfsberg fiel am 2. Oktober offiziell der Startschuss für die 12 Millionen Euro teure Renovierung der Mittelschule. Gewerkelt wird bereits, wie man nicht nur anhand der Geräuschkulisse im Hintergrund merkte, sondern im südlichen Bereich des jahrzehntealten Gebäudes seit Schulbeginn auch sieht.

„Wir haben uns überlegt, welche Elemente nötig sind, um das Gebäude aus den 1950er-Jahren in die heutige Zeit zu bringen“, erklärte Architektin Gisela Stramitzer. Während es früher zwei Haupteingänge gab – als die Mädchen und Knaben getrennt in der Hauptschule unterrichtet wurden – wird nun der südlicher gelegene Eingang der heutigen Mittelschule zum Haupteingang. „Dieser wird mit einer großzügigen Terrasse ausgestattet und überdacht“, so Stramitzer.

© Bettina Friedl Klaus Penz als Vorsitzender des Schulgemeindeverbandes, Architektin Gisela Stramitzer, Nationalratsabgeordneter Johann Weber, Wolfsbergs Bürgermeister Alexander Radl, Landeshauptmann Daniel Fellner, die neue Bildungsdirektorin Tanja Leitner, Mittelschuldirektorin Dagmar Kassl und Bezirkshauptmann Georg Fejan als Geschäftsführer des Schulgemeindeverbandes (von links) beim Spatenstich

Um mehr Licht in den Bau zu bekommen, werden die Gangbereiche vor den Klassenzimmern, die aufgrund der Garderoben über hochliegende Fenster verfügen, künftig mit „Sitzfenstern ausgestattet, um mehr natürliches Licht und einen Ausblick zu haben“, so die Architektin. Die Garderoben wandern dafür ins Untergeschoß.

„Es wird auch eine neue große Aula geschaffen, die als Pausenraum oder für Veranstaltungen genutzt werden kann“, fuhr Stramitzer fort. Auch eine Mensa zum Essen ist geplant. Im Erdgeschoß entstehen eine neue Direktion, ein neues Lehrerzimmer und es wird auch eine Inklusionsklasse errichtet. Für die nötige Barrierefreiheit wird ein Aufzug sorgen. „Der ganze Umbau wird bei laufendem Betrieb sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe, dass wir in zwei Jahren die umgebaute Mittelschule feierlich in Betrieb nehmen können“, gab die Architektin einen Einblick in den Zeitplan.

© Bettina Friedl Pläne vom Umbau

Über den langen Weg bis zum Startschuss berichtete Klaus Penz als Vorsitzender des Schulgemeindeverbandes: „Wir haben geplant, Prioritäten neu gesetzt, umgeplant. Der Weg dahin war beinahe ein eigenes Bauprojekt, bis aus vielen Überlegungen endlich ein konkretes Vorhaben wurde“, sagte Penz, der die anwesenden Vertreter der angrenzenden Bildungseinrichtungen – Kindertagesstätte, Kindergarten und Volksschule – angesichts von Lärm und Staub schon jetzt um Nachsicht bat.

Doch beim Spatenstich schwang auch Wehmut mit: „Immerhin ging mit der Entscheidung, die Mittelschule bei der Bildungswelt Wolfsberg zu sanieren, die Schließung der Musikmittelschule einher“, sagte Penz. Bekanntlich ist die Musikmittelschule in der Supantschitschstraße in Stadionbadnähe heuer im Sommer endgültig geschlossen worden, die benachbarte Polytechnische Schule wurde zur Mittelschule St. Andrä hin verlegt. „Diese Entscheidung wurde rein aus wirtschaftlicher Verkunft heraus getroffen und nicht aus Jux und Tollerei“, betonte Penz.

Land fördert Sanierung

Zu den prognostizierten Sanierungskosten der Mittelschule von 12 Millionen Euro steuert das Land Kärnten aus dem Bildungsbaufonds 6,9 Millionen Euro bei, wie Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) erklärte. Der Rest kommt von den Lavanttaler Gemeinden, die den Schulgemeindeverband bilden, beziehungsweise aus dem Verkaufserlös des nun leerstehenden Gebäudes in der Supantschitschstraße, für das es noch keinen Käufer gibt. Bezirkshauptmann Georg Fejan dankte als Geschäftsführer des Schulgemeindeverbandes der Landespolitik für die Förderung: „In Zeiten von Spardruck ist das ein sehr großes Projekt, dessen Umsetzung zwar gedauert, aber nach ein paar Irrwegen nun seinen Lauf genommen hat.“

© Bettina Friedl Mittelschule Wolfsberg, Musikmittelschule, Supantschitschstraße

Als Direktorin der Mittelschule der Bildungswelt Wolfsberg sprach Dagmar Kassl von einem „neuen Kapitel in der Schulgeschichte“. „Unser Schulgebäude wurde 1951 eröffnet, wir freuen uns auf ein modernes, zukunftsorientiertes Schulgebäude“, so die Direktorin, die erklärte, „dass die Bauzeit sicher so manche Einschränkungen und Herausforderungen mit sich bringen wird, nachdem der Unterricht während der Umbauphase stattfinden wird. Aber mit Rücksichtnahme und Geduld wird das gelingen.“

Musikschwerpunkt an Schule

An ihrem zweiten Arbeitstag war die neue Kärntner Bildungsdirektorin Tanja Leitner, die eine Lavanttalerin ist, anwesend. Wolfsbergs Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ) nutzte seine Ansprache für eine Bitte an sie: „Nachdem wir nach der Auflösung der Musikmittelschule nun einen Musikschwerpunkt an der Mittelschule der Bildungswelt haben, wäre es schön, wenn die Bildungsdirektion den Kindern die Rahmenbedingungen dafür bietet, auch wenn einmal die Schülerzahl für eine eigene Musiklasse zu gering ist. Diese Phase könnte man beispielsweise mit einer Mischklasse übertauchen, um den Musikschwerpunkt aufrecht erhalten zu können“, bat Radl, der selbst Lehrer war – ehe er Bürgermeister wurde. Er bezeichnete „Wolfsberg als Herz der Bildungslandschaft im Lavanttal“.