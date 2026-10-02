Landesstraße in Steinfeld wird um 365.000 Euro saniert

Bis Ende Oktober wird ein 720 Meter langer Abschnitt der Fellbacher Straße in Gajach saniert. Eine Totalsperre ist nur während der Asphaltierungsarbeiten nötig.

Auf einer Länge von 720 Metern wird derzeit die L4 Fellbacher Straße in Gajach saniert. Der Fahrbahnbelag weist auf dem gesamten Abschnitt starke Einzel- und Netzrissbildungen sowie zahlreiche Materialausbrüche auf, dazu kommen durchgehende Setzungen und Verdrückungen. Daher wird eine Instandsetzung dieses Bereichs umgesetzt. 365.000 Euro werden dafür in die Hand genommen.

Im Zuge der Arbeiten wird der Straßenkörper durchgefräst und die Tragschicht neu hergestellt. Anschließend werden neue Asphaltschichten aufgebracht. Zusätzlich werden die bestehenden Entwässerungsanlagen adaptiert und die Bankette an das neue Fahrbahnniveau angepasst. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Die Vorarbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mit einer halbseitigen Sperre. Für die Asphaltierungsarbeiten ist eine Totalsperre notwendig. Der Verkehr wird in dieser Zeit kleinräumig über die B 100 Drautalstraße umgeleitet.