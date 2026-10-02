Unfall auf Inntalautobahn: Autofahrer während Fahrt von Katze attackiert

Der Mann aus Tirol hatte seine Katze abgeleint.

Ein 57-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Freitag auf der Inntalautobahn (A 12) im Tiroler Radfeld (Bezirk Kufstein) wegen einer Katze von der Fahrbahn abgekommen. Das Tier war angeleint in einem Katzenkorb im Auto gewesen. Nachdem es nicht zuordenbare Geräusche von sich gab, leinte der Türke die Katze ab, woraufhin diese ihn kratzte und biss. Der von der Straße abgekommene Pkw drehte sich um die eigene Achse und kam total beschädigt auf einer Böschung zum Stillstand.

Der Pkw-Lenker wurde durch den Unfall nicht verletzt, berichtete die Polizei. Die Katze lief weg. Die Feuerwehr begab sich samt Drohne auf die Suche, fand sie aber nicht.