Storchenstation Tillmitsch mit Goldenem Fressnapf ausgezeichnet

Fressnapf Österreich ehrt zum 13. Mal Projekte mit dem „Tierisch engagiert“-Award. Unter den Geehrten ist die Storchenstation Tillmitsch.

Die Storchenstation rund um Storchenvater Helmut Rosenthaler ist steiermarkweit im tierischen Einsatz. Der Verein rettet verletzte Störche und versorgt sie, setzt sich für den Erhalt geeigneter Brutplätze ein und unterstützt die Reinigung und Sanierung bestehender Horste. In diesem Jahr zog die Storchenstation zudem in ein neues Zuhause ins Grüne um.

Grund genug für Fressnapf Österreich den Verein ins Rampenlicht zu stellen und ihn für sein Engagement mit dem „Tierisch engagiert“-Award 2026 auszuzeichnen. Thomas Kerschbaumer und Oliver Wohlschlager von Fressnapf überreichten Helmut Rosenthaler den Goldenen Fressnapf und das Preisgeld in der Höhe von 5000 Euro.

Bereits zum 13. Mal zeichnet Fressnapf österreichweit Tierschutzprojekte aus und unterstützt mit Preisgeldern in einer Gesamthöhe von 45.000 Euro. „Mit dem ‚Tierisch engagiert‘- Award möchten wir Organisationen und Menschen sowie ihren Tierschutzprojekten Anerkennung zukommen lassen“, sagte Mike Podobrin, Geschäftsführer von Fressnapf Österreich.