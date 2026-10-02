Arbeiten in Oberdrauburg und Dölsach schränken Zugverkehr ein

4. Oktober bis 8. Oktober wird für die S-Bahn-Linie 6 und die REX-Linie 1 zwischen Greifenburg-Weißensee und Lienz ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Aufgrund von Arbeiten an den Gleisen am Bahnhof Oberdrauburg und an einer Eisenbahnkreuzung in Dölsach kommt es im Zeitraum von 5. Oktober bis 7. Oktober zu Einschränkungen im Straßen- und Zugverkehr. Aufgrund der Erneuerung einer Eisenbahnkreuzung wird die Landesstraße L318 im Bereich der Eisenbahnkreuzung auf der Lavanttaler Straße in Dölsach (östlich vom Bahnhof Dölsach) für den gesamten Verkehr gesperrt, und zwar von 5. Oktober (8 Uhr) bis 7. Oktober (22 Uhr). Für Pkw und den lokalen Verkehr wird eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Aufgrund von Arbeiten an den Gleisen am Bahnhof Oberdrauburg kommt es von 5. Oktober (18 Uhr) bis 7. Oktober (5 Uhr) ebenfalls zu Einschränkungen. Die B 110 ist im genannten Zeitraum für Lkw über 3,5 Tonnen gesperrt. Die Umleitung für den Schwerverkehr führt großräumig von Kötschach-Mauthen über Greifenburg. Für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen steht ortsnah ein provisorischer Übergang zur Verfügung. Busse der Linie 201 vom Gailtal ins Drautal und zurück halten vor der Eisenbahnkreuzung.

Zwischen Greifenburg und Lienz Schienenersatzverkehr

Von 4. Oktober (20 Uhr) bis 8. Oktober (4 Uhr) wird für die S-Bahn-Linie 6 und die REX-Linie 1 zwischen den Bahnhöfen Greifenburg-Weißensee und Lienz ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt über ihre Verbindung zu informieren und ausreichend Zeit einzuplanen. Weitere Fahrbahninfos unter oebb.at, in der ÖBB Scotty App sowie unter Telefon 05-1717.