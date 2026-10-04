Europagymnasium Leoben sammelt bei Geh- und Laufevent Spenden

Schülerinnen und Schüler des Europagymnasiums Leoben sammeln mit einem Geh- und Laufevent für Kinderkrebshilfe. Jede gegangene und gelaufene Runde zählt.

Zum Laufen für den guten Zweck ruft der Schulverein „Freund:innen des Europagymnasiums“ auf. Am Freitag, den 23. Oktober, treffen sich Jung und Alt am Tivoli in Leoben. Der erste Sponsored Walk & Run steht unter dem Motto „Gemeinsam. Sportlich. Sozial.“ und die Schülerinnen und Schüler sammeln für jede gelaufene und gegangene Runde Spenden für die Kinderkrebshilfe sowie Projekte am Europagymnasium. Eingeladen sind alle, die gerne mitmachen möchten. In Zukunft sind weitere Veranstaltungen dieser Art geplant.