Theatergruppe aus St. Georgen lädt zur Komödie im Herbst

Die St. Georgener Theatergruppe „Keck & Co.“ konnte heuer erneut keine Sommerproduktion spielen und lädt deshalb ab 16. Oktober zur Komödie „Neurosige Zeiten“.

Seit dem Jahr 2010 führt die 1987 gegründete Theatergruppe „Keck und Co.“ eigentlich Sommerkomödien im Innenhof des Stifts St. Georgen am Längsee auf. Aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls konnten aber im Vorjahr und heuer die aufwändigen Sommerproduktionen nicht über die Bühne gehen. Bereits im Vorjahr bot man folglich im Herbst eine Alternative an und auch in diesem Jahr wollten die Mitglieder auf Theater nicht ganz verzichten, deshalb wird ab 16. Oktober ausnahmsweise das fertige Stück „Neurosige Zeiten“ gespielt (Details siehe Info-Box). „Wir schreiben unsere Stücke ansonsten ja selbst, aber dieses Mal ist es eine Komödie von Winnie Abel“, erklärt Schriftführer und Hauptorganisator Hermann Traninger: „Seit Ende Mai wird fleißig geprobt und alle freuen sich schon auf die Premiere.“

© Keck & Co Die elf Akteurinnen und Akteure der heurigen „Keck & Co.“-Produktion

„Der Probenaufwand ist, wie jedes Jahr, enorm. Aber nach dem ersten Applaus wissen wir: Der Aufwand hat sich gelohnt“, ergänzt Erwin Beiweis, der wieder für die Regie verantwortlich ist. Im Stück geht es um die Frage, wie man Besuch in einer Psychiatrie empfängt, ohne dass der Besuch merkt, dass er in einer psychiatrischen Einrichtung ist. Vor dieser Herausforderung steht nämlich Agnes, Tochter einer reichen Hoteldynastie. Ihre Mutter meldet spontan Besuch an, geht aber davon aus, dass Agnes in einer Villa residiert. Kurzerhand sollen die Mitbewohner aus Agnes’ Psychiatrie-Wohngruppe nun versuchen, wie ganz normale Menschen zu wirken.

Es wird auch gesungen

„In diesem Stück gibt es sehr witzige, total unterschiedliche Charaktere, die wir mit unseren Schauspielern wunderbar besetzen konnten“, sagt Traninger. Elf Akteurinnen und Akteure stehen auf der Bühne, insgesamt sind laut dem Organisator 30 Personen in die Produktion involviert. „Markus Meierhofer, auch bekannt als Sänger der Rockband ,Die Franzbranntweiner‘ spielt im Stück einen Schlagerstar und hat auch ein paar Liedchen ,designed‘, die er live während des Stücks zum Besten geben wird“, verrät Traninger abschließend.