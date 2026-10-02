Kärntner Bürgermeister-Dynastie endete nach 68 Jahren

Seit 1958 regierte Familie Deutschmann die Gemeinde Grafenstein. Am 1. Oktober übergab Stefan Deutschmann das Bürgermeisteramt an Valentin „Tino“ Egger.

Valentin Egger (rechts) ist der neue Bürgermeister in Grafenstein. Am Donnerstag wurde er von Bezirkshauptmann Johannes Leitner angelobt

Die Deutschmann-Dynastie ist Geschichte. Von 1958 bis 2008 war es Valentin Deutschmann, der die Geschicke der Gemeinde Grafenstein lenkte. Auf ihn folgte Sohn Stefan, der die Gemeinde mit 2800 Einwohnern direkt anschließend fast zwei Jahrzehnte lang regierte. An diesem Donnerstag endeten 68 Jahre Deutschmann.

Im Gemeinderat kam es zum geplanten Machtwechsel. Fünf Monate vor den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen trat Stefan Deutschmann zurück und übergab das Amt an Valentin „Tino“ Egger. 24 Jahre lang gestaltete er als Vizebürgermeister die Gemeinde mit, jetzt obliegt ihm – zumindest bis zu den Wahlen – die Führung.

Nicht einstimmig gewählt

„Es ist schon etwas anderes. Die Verantwortung ist größer und man steht im Mittelpunkt“, sagt Egger am Tag nach seiner Wahl und Angelobung im Gemeinderat. Er erhielt „nur“ zwölf von 19 Stimmen, was ein klares Indiz für anstehende Veränderungen in der Gemeinde sei. Mit dem Ende der Deutschmann-Ära würden alle vier Fraktionen ihre Chance wittern. „Das ist klar. Aber ich möchte es trotzdem schaffen, Bürgermeister zu bleiben“, sagt der 61-jährige Finanzbeamte.

Der Bereich ist ein Nadelöhr. Jeder weiß, dass die Maßnahme notwendig ist. — Valentin Egger , Bürgermeister in Grafenstein

Gelingen soll ihm das mit der Beendigung einer 20 Jahre alten Debatte. So lange fordern Gemeindevertreter schon einen Kreisverkehr im Bereich des Autobahnzubringers. Unterschiedlichste Landesräte hätten ihre Unterstützung zugesagt, aber nie in die Tat umgesetzt. „Der Bereich ist ein Nadelöhr. Jeder weiß, dass die Maßnahme notwendig ist“, sagt Egger, der sich dafür mit Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) zusammensetzen wird.

© Helmuth Weichselbraun 50 Jahre lang regierte Valentin Deutschmann die Gemeinde Grafenstein, 18 Jahre lang sein Sohn Stefan (links)

Große Projekte geplant

Die Erschließung neuer Wasserquellen, die Sanierung der Volksschule oder die Etablierung von betreutem Wohnen stehen ebenfalls auf Eggers Agenda, die er als Bürgermeister auch nach 2027 abarbeiten möchte. Gemeinsam mit Markus Tschischej und Stefan Michor, dem neuen Vizebürgermeister-Duo, tritt er unter der Liste „Tino Egger mit Team“ an.

Stefan Deutschmann bleibt dem Gemeinderat als Mandatar erhalten.